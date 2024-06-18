Выяснились подробности гибели пожарного в Емве: мужчина вытащил ребенка из воды, а сам утонул

Фото из архива "Про Город"

У переправы в Емве Княжпогостского района Коми в реке Вымь утонул помощник начальника караула 23-й пожарно-спасательной части. Спасатель увидел в реке тонущую девочку и сразу бросился на помощь ребенку. Мужчина вытащил тонущую из воды, но сам выбраться не смог – утонул. О случившемся сообщает МЧС по Республике Коми. По данным очевидцев, девочке не потребовалась госпитализация.

МЧС по региону призывает родителей тщательнее следить за своими детьми в летнее время.

Необходимо помнить, что даже на санкционированных пляжах, где дежурят спасатели, не нужно забывать о безопасности и ослаблять контроль над детьми. МЧС предупреждает, что вода в наших северных реках остается прохладной даже в купальный сезон.