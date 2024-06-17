В Сыктывкаре суд обязал курьера телефонных аферистов вернуть украденные деньги пенсионерке

Фото из архива "Про Город"

31-летний житель Санкт-Петербурга помогал мошенникам обворовывать пенсионеров. Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении него. Как стало известно, житель Санкт-Петербурга был в составе преступной организованной группы. Злоумышленники занимались хищением денег у пенсионеров. Аферисты использовали популярную схему: звонили гражданам на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции. После чего сообщали, что их родственник якобы имеет проблемы с законом. Затем аферисты убеждали свою жертву, что необходимо передать определенную сумму денег через курья, чтобы уголовное дело на “родственника” не возбудили.

Таким образом, житель Санкт-Петербурга работал этим самым курьером. В апреле 2023 года он забрал у троих пенсионерок из Сыктывкара около миллиона рублей. Мужчину задержала полиция.

В суде свою вину житель Санкт-Петербурга признал. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы . Также мужчина должен будет возместить ущерб одной из сторон потерпевших. Приговор не вступил в законную силу, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Коми.