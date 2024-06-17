В Коми за неделю остановили пятерых пьяных водителей

В Республике Коми за минувшую неделю полицейские лишили водительских прав 62 человека из-за езды в состоянии алкогольного опьянения. На пятерых из них возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по региону.

Также за минувшие выходные сотрудники ГИБДД по республики отстранили от вождения автотранспорта 25 водителей. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего нарушителей обнаружили в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.



Напомним, в столице Коми 25-летняя девушка устроила ДТП на питбайке. Сыктывкарка не рассчитала расстояния между авто и врезалась в “Ладу”.