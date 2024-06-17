В новом водохранилище в Микуни прокуратура Коми обнаружила нарушения
- 20:30 17 июня
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- Инесса Богатая
Объект начал функционировать в 2023 году. Однако, с этого времени за гидротехническим сооружением никто не следил.
Прокуратура Усть-Вымского района организовала проверку нового водохранилища в Микуни. В рамках проверки ведомство выявило, что из 16 пунктов, которые должен выполнять собственник объекта, исполнены лишь 10, и то с нарушениями.
Также региональная прокуратура выявила, что не разработаны критерии безопасности водохранилища. Кроме того, работники не имеют подходящей квалификации. Ограждение на шахтном водосборе отсутствует.
Прокуратура Республики Коми потребовала администрацию Усть-Вымского района устранить все нарушения.
Материалы проверки прокуратура также направила в орган контроля – Печорское управление Ростехнадзора для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
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