В новом водохранилище в Микуни прокуратура Коми обнаружила нарушения

Объект начал функционировать в 2023 году. Однако, с этого времени за гидротехническим сооружением никто не следил.

Прокуратура Усть-Вымского района организовала проверку нового водохранилища в Микуни. В рамках проверки ведомство выявило, что из 16 пунктов, которые должен выполнять собственник объекта, исполнены лишь 10, и то с нарушениями.