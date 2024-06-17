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Житель Сыктывкара через суд добился ремонта в подъезде

Житель Сыктывкара через суд добился ремонта в подъездефото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд рассмотрел гражданское дело по иску одного из жителей к управляющей компании об обязательстве выполнить работы и взыскать моральную компенсацию.

В результате рассмотрения дела, суд установил, что мужчина является собственником жилого помещения в одном из домов по улице Красных Партизан.

Однако компания, осуществляющая управление домом, не представила доказательства по надлежащему выполнению работ. Доводы компании о том, что все работы выполнены были качественно, опровергли в суде с помощью фото и видео доказательств.

Суд возложил на управляющую компанию обязанность произвести ремонт окон подъезда, произвести текущий ремонт полов, восстановить плиточное покрытие, произвести текущий ремонт стен в подъезде, закрепить электрическую проводку и электрическую распределительную коробку.

Также суд решил взыскать в пользу жильца компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей и штраф в размере 500 рублей.

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