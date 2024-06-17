Житель Сыктывкара через суд добился ремонта в подъезде

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд рассмотрел гражданское дело по иску одного из жителей к управляющей компании об обязательстве выполнить работы и взыскать моральную компенсацию.

В результате рассмотрения дела, суд установил, что мужчина является собственником жилого помещения в одном из домов по улице Красных Партизан.