Туман и небольшой дождь: погода в Коми 17 июня

Ветер подует с северо-запада, запада. Его скорость составит около 1-6 метров в секунду ночью, днем ожидается усиление до 4-9 метров в секунду, а местами порывы могут достигнуть 12 метров в секунду. Температура ночью остановится на отметке +8...+13С, в отдельных восточных районах столбик термометра опустится ещё ниже - до +2...+7С. В дневное время суток потеплеет до +21...+26С. На севере республики чуть холоднее - около +16...+21С, в районах крайнего северо-востока синоптики обещают 10...15°С выше нуля.