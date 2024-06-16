В Коми создадут точную копию рабочего кабинета Ивана Морозова

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сысольском районе будет создана точная реконструкция рабочего кабинета Ивана Морозова в честь его 100-летнего юбилея. Об этом сообщают “Вести Коми”.

В музее села Межадор, где родился Иван Павлович Морозов, начались подготовительные работы для экскурсионного зала. Основной ремонт завершен, осталось разместить более 50 экспонатов, которые хранятся в соседней комнате местного клуба.