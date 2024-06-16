В Коми создадут точную копию рабочего кабинета Ивана Морозова
- 18:45 16 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сысольском районе будет создана точная реконструкция рабочего кабинета Ивана Морозова в честь его 100-летнего юбилея. Об этом сообщают “Вести Коми”.
В музее села Межадор, где родился Иван Павлович Морозов, начались подготовительные работы для экскурсионного зала. Основной ремонт завершен, осталось разместить более 50 экспонатов, которые хранятся в соседней комнате местного клуба.
Подрядчик, приступивший к ремонту музея более месяца назад, выполнил обработку стен раствором и утепление, установил гипсокартон на потолок, а также сделал подиум и заменил двери. Проект «Народного бюджета» получил более 1 млн рублей из республиканского и местного бюджетов. Помимо создания рабочего кабинета в краеведческом музее села, будут обновлены и стеллажи.
Рабочий кабинет бывшего лидера Коми АССР, при котором регион достиг значимых экономических и промышленных успехов, будет готов к летним экскурсиям. А 30 сентября, в день рождения И.П. Морозова, музей примет его родственников и коллег.