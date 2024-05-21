Этим летом регионы России окажутся во власти бесконечных дождей: Вильфанд дал прогноз на 3 месяца

В начале лета повышенные температуры ожидаются на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северных территориях Южного, Приволжского федеральных округов и северо-западе Якутии.

Аномально большое количество осадков прогнозируется на севере Центрального федерального округа, юге Уральского федерального округа, южной части Якутии и в Хабаровском крае. В то же время, на юго-западе Дальнего Востока и на севере Якутии ожидается засуха.