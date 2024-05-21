Этим летом регионы России окажутся во власти бесконечных дождей: Вильфанд дал прогноз на 3 месяца
- 09:21 21 мая
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- Служба новостей
В начале лета повышенные температуры ожидаются на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северных территориях Южного, Приволжского федеральных округов и северо-западе Якутии.
Аномально большое количество осадков прогнозируется на севере Центрального федерального округа, юге Уральского федерального округа, южной части Якутии и в Хабаровском крае. В то же время, на юго-западе Дальнего Востока и на севере Якутии ожидается засуха.
В июле жаркие и сухие условия вероятны на востоке Северо-Запада, северо-востоке Центра, севере Поволжья, северо-западе Урала и крайнем севере Сибири. Обильные дожди ожидаются на Алтае, востоке Камчатки, Чукотке и западе Северо-Запада. Юго-восток Поволжья, юг Урала, северо-запад Якутии и юг Магадана будут страдать от дефицита осадков.
В августе благоприятная погода прогнозируется на юго-западе европейской части России, Урале, Сибири и в Якутии. Повышенное количество осадков ожидается в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Запада, северо-востоке Поволжья, центре Урала, юго-западе Дальнего Востока и Приморье. Север Хабаровского края, юг Магадана и восток Юга, скорее всего, останутся без существенных дождей.
Влияние погодного феномена Эль-Ниньо на климат России продолжает вызывать споры среди экспертов-синоптиков. Многие считают, что эффект Эль-Ниньо постепенно снижается на фоне более глобальных климатических изменений, сообщает progorod62.ru.