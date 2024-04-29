В Коми с 95-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В Коми поздравили с 95-летием местную жительницу. Поздравление Генриэтте Оттомаровне Лейб разместил 29 апреля 2024 года Магомед Османов и пресс-служба городской администрации.

Генриетта оттомаровна родилась 29 апреля 1929 года в городе Великие Луки Псковской области. В 14 лет ее жизнь свела с Красной Армией, где она работала в полевом госпитале, где также работала ее мать. Фронтовые дороги привели их от Великих Лук через Латвию, Литву, Польшу и Германию. В августе 1945 года им удалось вернуться к мирной жизни. Позже Генриетта приехала в Ухту в 1950 году. Она работала на комбинате бытового обслуживания до пенсионного возраста, который она достигла после 35 лет службы. У нее двое детей, два внука и три правнука. Генриетта оттомаровна также имеет много наград, включая медаль "За взятие Берлина" и юбилейные медали.



"Про Город Сыктывар" присоеднияется к поздравлениям. Ваша любовь к людям и родине не знает границ. Ваш жизненный путь был сложным и требовал силы и веры. Желаем крепкого здоровья и оптимизма в дальнейшие годы!