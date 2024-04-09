Владимир Уйба сообщил о работе правительства Коми по развитию сел

Правительство Коми под руководством Владимира Уйбы активно занимается развитием сельских территорий. За комплексное развитие и совершенствование сельского хозяйства и рынка потребительских товаров отвечает региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка. Главой республики было объявлено о выделении более 575 миллионов рублей на эти цели в 2023 году. Из этой суммы 407 миллионов рублей были выделены из республиканского бюджета. Видеообращение главы Коми подчеркнуло, что средства были направлены на развитие транспортной инфраструктуры, улучшение условий проживания, создание площадок для компактной жилищной застройки и развитие сельских агломераций.

Важными достижениями проекта стало проведение реконструкции автомобильной дороги в поселке Гуляшор Прилузского района, где проживает около 300 человек, а также предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий для 67 семей.

Под компактную жилищную застройку в двух районах республики – Усть-Куломском и в селе Выльгорт Сыктывдинского района – началось строительство объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для постройки жилых домов.

Кроме того, в ряде районов республики были проделаны работы по благоустройству общественно значимых территорий, включающие создание зон отдыха, ремонт дорог, организацию освещения и другие меры.