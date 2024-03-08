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Эта утренняя привычка выдаст низкий интеллект человека

Эта утренняя привычка выдаст низкий интеллект человекаФото из архива "Про Города"

Недавно психологи выяснили, что уровень интеллекта человека могут определить и его утренние привычки. К основной из них эксперты относят привычку долгое время сидеть на кровати "в трансе" после пробуждения. Специалисты объясняют это тем, что человек с более низким интеллектом дольше не может "влиться" в дневной рабочий процесс, находясь в легкой "прострации" после ночного отдыха, пишет progorod76.

Напомним, ранее мы писали, что интеллект человека можно определить не только по привычкам и одежде. Как оказалось, даже содержимое женской сумочки может показать, насколько умна её обладательница.  Некоторые психологи утверждают, что признак несобранности, рассеянности и неумение планировать свой день выдает наличие духов в сумочке у дамы. Объясняется это тем, что женщина не может знать точно, когда она вернется домой, и носит с собой парфюм, чтобы освежить его, если к определенному времени не будет дома.

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