Три вещи в сумочке женщины покажут ее низкий интеллект

Интеллект человека можно определить не только по привычкам и одежде. Как оказалось, даже содержимое женской сумочки может показать, насколько умна её обладательница.

Некоторые психологи утверждают, что признак несобранности, рассеянности и неумение планировать свой день выдает наличие духов в сумочке у дамы. Объясняется это тем, что женщина не может знать точно, когда она вернется домой, и носит с собой парфюм, чтобы освежить его, если к определенному времени не будет дома.