Рядом с Сыктывкаром прошел фестиваль подледного лова рыбы “Трехозерский карась”

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

25 февраля в поселке Трехозерска состоялся фестиваль подледного лова рыбы. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на этом масштабном событии. В 11 часов дня началось торжественное открытие фестиваля. На небольшой сцене около берега курьи реки Вычегда свои пожелания участникам высказали мэр Сыктывкара Владимир Голдин, первый зампред Правительства региона Эльмира Ахмеева, председатель комитета по соцполитике Госсовета Коми Надежда Дорофеева, начальник управления культуры сыктывкарской администрации Владимир Юрковский. “Мы очень сильно любим свою экологию, очень сильно любим свою природу. Здесь собираются со своими семьями и своими детьми, с друзьями, отдохнуть, порыбачить, и приятно провести время, и конечно поймать маленькую рыбку”, – заявил мэр Сыктывкара.

После этого судьи зачитали правила участия в подледном лове рыбы. А уже в 12 часов дня начался старт, после которого участники фестиваля сразу начали занимать лучшие места на льду. Всего в соревнованиях приняло участие 116 рыбаков не только с Сыктывкара, но и со многих районов республики, а фестиваль посетило более 800 зрителей. Многие приходили туда с семьями.

Иностранные студенты одного из сыктывкарских высших учебных заведений также прибыли на фестиваль, чтобы проникнуться культурой и бытом республики. Обучающиеся из Индии, Шри-Ланки, Камеруна и Южного Судана под чутким контролем профессионалов попробовали порыбачить. Почти каждый смог выловить небольшой улов. Однако некоторым студентам стало жалко, и они отпускали рыбу обратно в реку.

Самый большой улов смог поймать житель столицы Коми Сергей Баданин. В общем количестве мужчина выловил рыбу на 1304 граммов и получил приз в размере 15 тысяч рублей.