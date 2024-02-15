Все по закону: ветераны труда раз в три года могут бесплатно поехать в санаторий
- 13:30 15 февраля
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- Служба новостей
Ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и граждане, приравненные к ним, а также некоторых других регионов Российской Федерации, имеют право на бесплатное оздоровление в санаториях раз в три года. Это преимущество распространяется на неработающих ветеранов труда автономного округа, включая женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
Услуги по оздоровлению предоставляются на базе организаций социального обслуживания региона. Порядок предоставления этих услуг устанавливается уполномоченным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.
Кроме бесплатного оздоровления в санаториях, ветеранам труда предоставляются следующие льготы:
- Компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату жилого помещения.
- Компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг.
- Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
- Компенсация расходов в размере 100 процентов за междугородный проезд пассажирским автомобильным, железнодорожным или водным транспортом один раз в год туда и обратно в пределах Российской Федерации.
Эти меры поддержки и льготы предоставляются ветеранам труда с целью обеспечения им достойных условий жизни и улучшения их благополучия.