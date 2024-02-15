Все по закону: ветераны труда раз в три года могут бесплатно поехать в санаторий

Ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и граждане, приравненные к ним, а также некоторых других регионов Российской Федерации, имеют право на бесплатное оздоровление в санаториях раз в три года. Это преимущество распространяется на неработающих ветеранов труда автономного округа, включая женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Услуги по оздоровлению предоставляются на базе организаций социального обслуживания региона. Порядок предоставления этих услуг устанавливается уполномоченным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.