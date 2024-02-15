Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 марта

С 1 марта 2024 года планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей на 7,5 процента. Это позволит достичь среднего размера страховой пенсии по старости для данной категории российских пенсионеров, который составит 23 449 рублей. Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части определяется индивидуально, и зависит от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.