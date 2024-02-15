Полный список: вот что нужно посеять на рассаду уже в феврале — богатый урожай обеспечен
- 07:15 15 февраля
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- Служба новостей
В феврале дачники начинают подготовку к следующему сезону и высаживают рассаду различных культур. Специалисты рекомендуют первым делом высадить рассаду помидоров. Желательно выбирать ранние или среднеранние сорта, такие как "Белый налив", "Де барао", "Розовый фламинго" или "Черри", пишет attention.plus.
Также рекомендуется высадить рассаду перца, как острого, так и сладкого. Однако позднее рассаду перца придется пересадить в теплицы из-за перепадов температур, которые могут привести к гибели культур.
Баклажаны также необходимо учесть. В феврале стоит высадить рассаду сортов, которые созревают за 90-110 дней, например, "Алмаз" и "Черный красавец".
Кроме того, рекомендуется высадить рассаду капусты. Большинство сортов хорошо прорастает в открытом грунте и не боится легких заморозков.
Нельзя забывать о луке. Он отлично прорастает уже в феврале. Рекомендуемые сорта для высадки в это время: "Белый глобус", "Стронгон" и "Красный барон".
Ранее дачникам были даны советы о том, как вырастить крепкую рассаду томатов за три недели.