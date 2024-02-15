Полный список: вот что нужно посеять на рассаду уже в феврале — богатый урожай обеспечен

В феврале дачники начинают подготовку к следующему сезону и высаживают рассаду различных культур. Специалисты рекомендуют первым делом высадить рассаду помидоров. Желательно выбирать ранние или среднеранние сорта, такие как "Белый налив", "Де барао", "Розовый фламинго" или "Черри", пишет attention.plus.

Также рекомендуется высадить рассаду перца, как острого, так и сладкого. Однако позднее рассаду перца придется пересадить в теплицы из-за перепадов температур, которые могут привести к гибели культур.