"Моя главная звездочка": диско-бабушка из Коми покорила Сергея Лазарева на концерте в Сыктывкаре

Знаменитая "диско-бабушка", которая танцевала на концерте Сергея Лазарева в столице Коми прославилась на всю Россию. Видео устроило настоящий бум в соцсетях, а федеральные СМИ в один голос рассказывают о том, как певец назвал бабушку "главной звездочкой".

Недавно певец Сергей Лазарев дал концертное шоу "Я не боюсь!" в Сыктывкаре, и одной из самых преданных поклонниц оказалась пожилая бабушка, стоявшая в первых рядах. Многотысячная публика тепло приняла артиста, а бабушка неустанно танцевала под любимые хиты, заряжая других зрителей своим настроением. Ролик с бабушкой, которую в сети прозвали "диско-бабушкой", не остался незамеченным Сергеем Лазаревым.