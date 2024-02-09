"Моя главная звездочка": диско-бабушка из Коми покорила Сергея Лазарева на концерте в Сыктывкаре
- 14:45 9 февраля
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- Служба новостей
Знаменитая "диско-бабушка", которая танцевала на концерте Сергея Лазарева в столице Коми прославилась на всю Россию. Видео устроило настоящий бум в соцсетях, а федеральные СМИ в один голос рассказывают о том, как певец назвал бабушку "главной звездочкой".
Недавно певец Сергей Лазарев дал концертное шоу "Я не боюсь!" в Сыктывкаре, и одной из самых преданных поклонниц оказалась пожилая бабушка, стоявшая в первых рядах. Многотысячная публика тепло приняла артиста, а бабушка неустанно танцевала под любимые хиты, заряжая других зрителей своим настроением. Ролик с бабушкой, которую в сети прозвали "диско-бабушкой", не остался незамеченным Сергеем Лазаревым.
Певец опубликовал ролик с поклонницей в своем личном блоге и назвал ее своей "главной звездочкой" концерта в Сыктывкаре. Он выразил восхищение ее энергией и пожелал ей здоровья. Пользователи интернета также полностью полюбили "диско-бабушку" и выразили восторг от ее выступления.
Бабушку зовут Лидия Уляшева, ей 61 год. Она живет в Усть-Куломе, но уже три года ездит в Сыктывкар на концерты различных артистов. Ранее Лидия зажигала на концерте группы "Руки Вверх!", а на концерте Филиппа Киркорова в прошлом году даже вышла на сцену с певцом. Ранее бабушка рассказывала порталу "ProГород Сыктывкар", что билеты на концерты довольно дорогие и практически забирают все ее пенсионные средства, но она не теряет надежды и говорит, что жизнь одна.
История Лидии Уляшевой вызвала положительные отклики в сети, и ее страсть к музыке и энергия стали вдохновением для многих людей.