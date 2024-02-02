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В Сыктывкаре обнаружили под окнами многоэтажки тело женщины

В Сыктывкаре обнаружили под окнами многоэтажки тело женщиныФото очевидца для "Про Город Сыктывкар"

2 февраля в столице Коми в сугробе обнаружили тело женщины.

Как сообщили очевидцы порталу “Про Город Сыктывкар”, под одним из домов на улице Свободы было обнаружено тело женщины. Люди, которые увидели трагедию сообщили, что женщина сорвалась с высоты.

Также очевидцы добавили, что женщина была пенсионеркой. Остальные подробности произошедшего неизвестны.

На месте случившегося работают правоохранительные органы.

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