В Сыктывкаре обнаружили под окнами многоэтажки тело женщины
- 23:00 2 февраля
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- Олег Помидоров
Фото очевидца для "Про Город Сыктывкар"
2 февраля в столице Коми в сугробе обнаружили тело женщины.
Как сообщили очевидцы порталу “Про Город Сыктывкар”, под одним из домов на улице Свободы было обнаружено тело женщины. Люди, которые увидели трагедию сообщили, что женщина сорвалась с высоты.
Также очевидцы добавили, что женщина была пенсионеркой. Остальные подробности произошедшего неизвестны.
На месте случившегося работают правоохранительные органы.