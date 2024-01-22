Здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре выставили на продажу
- 14:30 22 января
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- Служба новостей
yandex.ru
На популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже здания бывшего автовокзала в Сыктывкаре. Здание имеет площадь 406 квадратных метров, и его стоимость составляет 45 миллионов рублей.
В объявлении указано, что здание может быть использовано для различных видов деятельности. Также отмечается, что все коммуникации, включая центральное отопление, уже подведены.
Перенос автовокзала с местечка Кируль на улицу Морозова был запланирован еще в 2012-2013 годах. Однако, при переезде пассажиры оказались недовольными, так как им не понравилась необустроенность территории и удаленность нового объекта.
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