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Здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре выставили на продажу

Здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре выставили на продажуyandex.ru

На популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже здания бывшего автовокзала в Сыктывкаре. Здание имеет площадь 406 квадратных метров, и его стоимость составляет 45 миллионов рублей.

В объявлении указано, что здание может быть использовано для различных видов деятельности. Также отмечается, что все коммуникации, включая центральное отопление, уже подведены.

Перенос автовокзала с местечка Кируль на улицу Морозова был запланирован еще в 2012-2013 годах. Однако, при переезде пассажиры оказались недовольными, так как им не понравилась необустроенность территории и удаленность нового объекта.

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