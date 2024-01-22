Здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре выставили на продажу

На популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже здания бывшего автовокзала в Сыктывкаре. Здание имеет площадь 406 квадратных метров, и его стоимость составляет 45 миллионов рублей.

В объявлении указано, что здание может быть использовано для различных видов деятельности. Также отмечается, что все коммуникации, включая центральное отопление, уже подведены.