Погода в Коми 20 января: порывистый ветер и снегопады
- 09:00 20 января
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- Служба новостей
Фото из архива PG11.ru
В республике 20 января облачно с прояснениями, сообщает Коми ЦГМС.
Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. Местами метель.
Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывами 15-17 м/с, ночью на крайнем северо-востоке 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с. Температура ночью -9...-14, при прояснении до -19, днем -7...-12°С.
В Сыктывкаре облачно с прояснениями. Ночью снег, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -10...-12, днем -7...-9°С.
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