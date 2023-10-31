В одном из городов Коми ликвидируют утечку нефти
- 16:00 31 октября
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- Служба новостей
В Сосногорске, республика Коми, произошла утечка нефти из подземного нефтепровода компании АО "Печоранефтегаз". Инцидент был зафиксирован в Сосногорском лесничестве, в 4 километрах от поселка Зеленоборск. Объем утечки составил примерно 2-3 квадратных метра.
Министр природы Коми, Екатерина Киселевич, сообщила в своем Telegram-канале, что в настоящее время нет угрозы попадания нефти в водные объекты. Нефтепровод был остановлен, а поврежденный участок был перекрыт. Начаты работы по ремонту и очистке места утечки. В работах задействованы 10 человек и две единицы техники.
Напомним, ранее, 29 октября в 11:30 в Усинске произошло возгорание нефтяного резервуара при проведении работ организацией "Эколайф" в поселке Верхнеколвинск. По данным главы Минприроды Коми Екатерины Киселевич, в результате пожара погиб работник "Эколайфа", пострадавший — монтажник 1985 года рождения — получил ожоги тела 2-3 степени.
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