В одном из городов Коми ликвидируют утечку нефти

В Сосногорске, республика Коми, произошла утечка нефти из подземного нефтепровода компании АО "Печоранефтегаз". Инцидент был зафиксирован в Сосногорском лесничестве, в 4 километрах от поселка Зеленоборск. Объем утечки составил примерно 2-3 квадратных метра.

Министр природы Коми, Екатерина Киселевич, сообщила в своем Telegram-канале, что в настоящее время нет угрозы попадания нефти в водные объекты. Нефтепровод был остановлен, а поврежденный участок был перекрыт. Начаты работы по ремонту и очистке места утечки. В работах задействованы 10 человек и две единицы техники.