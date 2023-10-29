В Коми вспыхнул нефтяной резервуар: есть пострадавшие
- 14:30 29 октября
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- Служба новостей
Скриншот из видео
29 октября в 11:30 в пожарно-спасательную службу Усинска сообщили о возгорании нефтяного резервуара при проведении работ организацией "Эколайф" в поселке Верхнеколвинск.
По данным главы Минприроды Коми Екатерины Киселевич, в результате пожара погиб работник "Эколайфа", пострадавший — монтажник 1985 года рождения — получил ожоги тела 2-3 степени. По ее словам, в момент возгорания "резервуар был пустой". В нем проводили очистку сотрудники подрядного предприятия "Эколайф". Предполагаемой причиной произошедшего могло стать нарушение правил техники безопасности.
К вечеру ситуация усложнилась: огонь перекинулся на соседний резервуар. Несмотря на это, пожарным удалось локализовать возгорание.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
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