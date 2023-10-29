В Коми вспыхнул нефтяной резервуар: есть пострадавшие

29 октября в 11:30 в пожарно-спасательную службу Усинска сообщили о возгорании нефтяного резервуара при проведении работ организацией "Эколайф" в поселке Верхнеколвинск.

По данным главы Минприроды Коми Екатерины Киселевич, в результате пожара погиб работник "Эколайфа", пострадавший — монтажник 1985 года рождения — получил ожоги тела 2-3 степени. По ее словам, в момент возгорания "резервуар был пустой". В нем проводили очистку сотрудники подрядного предприятия "Эколайф". ​Предполагаемой причиной произошедшего могло стать нарушение правил техники безопасности.