В Сыктывкаре фура съехала в кювет
- 10:30 30 октября
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- Служба новостей
Скриншот из видео / PG11.ru
В Сыктывкаре заметили фуру, которая оказалась в кювете. Как сообщили читатели портала "Про город Сыктывкар", водитель, очевидно, не справился с управлением.
Как выяснилось, инцидент произошел в микрорайоне Емваль. По информации Управления ГИБДД столицы Коми, участники происшествия отказались от оформления ДТП, так как ущерб был минимальным. Никто не пострадал.
Напомним, ранее, 27 октября, в столице Коми произошел еще один дорожный инцидент. На улице Карла Маркса автобус врезался в иномарку. Он не рассчитал безопасную дистанцию до едущей впереди “Шкоды” и протаранил ее. В автомобиле находилась девушка 2006 года рождения, она получила ушибы таза и поясницы. Госпитализация ей не потребовалась.
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