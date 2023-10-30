В Сыктывкаре фура съехала в кювет

В Сыктывкаре заметили фуру, которая оказалась в кювете. Как сообщили читатели портала "Про город Сыктывкар", водитель, очевидно, не справился с управлением.

Как выяснилось, инцидент произошел в микрорайоне Емваль. По информации Управления ГИБДД столицы Коми, участники происшествия отказались от оформления ДТП, так как ущерб был минимальным. Никто не пострадал.

Напомним, ранее, 27 октября, в столице Коми произошел еще один дорожный инцидент. На улице Карла Маркса автобус врезался в иномарку. Он не рассчитал безопасную дистанцию до едущей впереди “Шкоды” и протаранил ее. В автомобиле находилась девушка 2006 года рождения, она получила ушибы таза и поясницы. Госпитализация ей не потребовалась.