В Сыктывкаре автобус въехал в иномарку
- 11:29 28 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре автобус толкнул иномарку. Пострадала несовершеннолетняя пассажирка машины. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
27 октября 2023 года около 8:15 на улице Карла Маркса произошло ДТП. “НефАЗ” ехал в сторону улицы Крутой. Напротив 166 дома водитель 1980 года рождения не рассчитал безопасную дистанцию до едущей впереди “Шкоды” и протаранил её. В иномарке находилась девушка 2006 года рождения, она получила ушибы таза и поясницы. Госпитализация ей не потребовалась. Водитель автобуса за рулём с 2000 года.
Напомним, что вечером в этот день в столице Коми произошло страшное ДТП. Два человека погибли на месте и трое получили различные травмы. Один из водителей не уступил дорогу, что привело к столкновению.
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