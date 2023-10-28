В Сыктывкаре автобус въехал в иномарку

В Сыктывкаре автобус толкнул иномарку. Пострадала несовершеннолетняя пассажирка машины. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

27 октября 2023 года около 8:15 на улице Карла Маркса произошло ДТП. “НефАЗ” ехал в сторону улицы Крутой. Напротив 166 дома водитель 1980 года рождения не рассчитал безопасную дистанцию до едущей впереди “Шкоды” и протаранил её. В иномарке находилась девушка 2006 года рождения, она получила ушибы таза и поясницы. Госпитализация ей не потребовалась. Водитель автобуса за рулём с 2000 года.