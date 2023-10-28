Ночью под Сыктывкаром в ДТП погибли два человека
- 10:59 28 октября
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре произошла страшная авария, в которой погибли два человека. Ещё трое получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
27 октября 2023 года около 23:20 на 7 километре трассы Краснозатонский – Нювчим – Яснэг произошло ДТП. Водитель Volkswagen Polo 1968 года рождения ехал по улице Большая и не уступил дорогу автомобилю “Лада Калина”, который передвигался по главной. В результате машины столкнулись, а после оба транспорта съехали в кювет.
Водитель “Фольксвагена” скончался до приезда скорой. Также погиб пассажир “Лады” 2001 года рождения. Управлявший отечественным автомобилем молодой человек получил ушибы грудной клетки и правого колена, черепно-мозговую травму и травматический шок 1 и 2 степени. Одна из пассажирок “Калины”2005 года рождения сломала ключицу, а другая 2004 года рождения получила закрытые переломы костей таза, плеча, бедра, ключицы, сотрясение и черепно-мозговую травму.
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