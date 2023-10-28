Ночью под Сыктывкаром в ДТП погибли два человека

В Сыктывкаре произошла страшная авария, в которой погибли два человека. Ещё трое получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

27 октября 2023 года около 23:20 на 7 километре трассы Краснозатонский – Нювчим – Яснэг произошло ДТП. Водитель Volkswagen Polo 1968 года рождения ехал по улице Большая и не уступил дорогу автомобилю “Лада Калина”, который передвигался по главной. В результате машины столкнулись, а после оба транспорта съехали в кювет.