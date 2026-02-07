Шаг на «зебру» теперь не работает: вот когда водитель обязан уступить пешеходу и что ответить инспектору ГИБДД

Фото из архива "Про Города"

Водителям знакома ситуация: подъезжаешь к "зебре", и пешеход, словно почувствовав приближение, делает шаг на проезжую часть. В голове моментально рождается вопрос: тормозить или понадеяться на удачу? Многие убеждены, что даже едва ступив на пешеходную разметку, пешеход автоматически обязывает водителя остановиться. Нередко такой позиции придерживаются даже сотрудники ГИБДД. Но давайте посмотрим на Правила дорожного движения (ПДД): всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Главное – не факт присутствия, а факт создания помехи! Ключевой момент – не просто нахождение пешехода на переходе, а факт, создания ли вашим автомобилем ему помех. ПДД четко определяют понятие "Уступить дорогу": не вынуждать другого участника движения изменять скорость, направление или останавливаться. Пешеход на переходе, безусловно, обладает приоритетом, но нарушение возникает лишь в том случае, если ваши действия создают препятствия для его передвижения.

Ситуации на дороге: когда ты герой, а когда – нарушитель? Представьте себе: пешеход уверенно идёт по переходу, а вы пытаетесь "проскочить", заставляя его притормозить или даже остановиться. Это явное нарушение, влекущее за собой ответственность. Но если пешеход только ступил на "зебру" на противоположной стороне дороги, а ваш автомобиль движется по своей полосе, не пересекаясь с его траекторией, формально помехи нет. Экстренное торможение в такой ситуации не только не обязательно, но и может быть опасно. Задача водителя – адекватно оценить обстановку и обеспечить безопасность для всех участников движения.