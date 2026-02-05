Какого числа Масленица в 2026 году: когда нужно начинать печь блины - важные даты и традиции

В 2026 году Масленичная неделя нагрянет необычайно рано: с 16 по 22 февраля. Ранее такое случалось лишь в конце XIX века. Разберёмся, почему так вышло и как организовать праздник, чтобы за считаные дни успеть насладиться всеми традициями.

Причина кроется в подвижной дате Пасхи, определяемой по лунно-солнечному календарю. В 2026 году Пасха ранняя – 12 апреля. Отсчитываем 48 дней Великого поста назад и получаем старт Масленицы в середине февраля. По подсчетам историка Александра Зиновьева, подобное явление происходило в 1898 году.

Неделя делится на "Узкую" (16-18 февраля) и "Широкую" (19-22 февраля) части. Чтобы всё успеть, придерживайтесь традиционного распорядка.

Понедельник, 16 февраля – "Встреча" : в этот день принято мастерить снежные горки и крепости. Совет: испеките первую партию блинов и поделитесь ими с близкими или нуждающимися.

: в этот день принято мастерить снежные горки и крепости. Совет: испеките первую партию блинов и поделитесь ими с близкими или нуждающимися. Вторник, 17 февраля – "Заигрыши" : время для знакомств и молодёжных развлечений. Совет: устройте блинную вечеринку и подайте блины с необычными начинками, например со слабосолёным лососем и сливочным сыром.

: время для знакомств и молодёжных развлечений. Совет: устройте блинную вечеринку и подайте блины с необычными начинками, например со слабосолёным лососем и сливочным сыром. Среда, 18 февраля – "Лакомка" : зятья навещают тёщ. Совет: устройте семейный ужин и побалуйте тёщу её любимыми блинами.

: зятья навещают тёщ. Совет: устройте семейный ужин и побалуйте тёщу её любимыми блинами. Четверг, 19 февраля – "Разгуляй" : начало Широкой Масленицы, время шумных гуляний. Совет: посетите городские мероприятия, поучаствуйте в народных забавах.

: начало Широкой Масленицы, время шумных гуляний. Совет: посетите городские мероприятия, поучаствуйте в народных забавах. Пятница, 20 февраля – "Тёщины вечёрки" : тёщи наносят ответный визит зятьям. Совет: приготовьте тонкие и вкусные блины с самой разнообразной начинкой.

: тёщи наносят ответный визит зятьям. Совет: приготовьте тонкие и вкусные блины с самой разнообразной начинкой. Суббота, 21 февраля – "Золовкины посиделки" : невестки дарят подарки золовкам. Совет: пригласите золовку на посиделки с блинами и чаем. Можно сделать небольшие памятные подарки.

: невестки дарят подарки золовкам. Совет: пригласите золовку на посиделки с блинами и чаем. Можно сделать небольшие памятные подарки. Воскресенье, 22 февраля – "Прощёное воскресенье": кульминация Масленицы, время покаяния и прощения. Совет: посетите церемонию сжигания чучела Масленицы и попросите прощения у близких.

Чучело Масленицы: трансформация старого в новое

Сожжение чучела – это не просто обряд прощания с зимой, а символ обновления. Солома, из которой сделано чучело, символизирует уходящий год, а огонь – его перерождение. Пепел, развеянный над полями, должен принести плодородие.

Быстрые советы для насыщенной Масленицы:

"Тесто выходного дня" : приготовьте тесто для блинов заранее, в воскресенье 15 февраля, и уберите его в холодильник. Оно отлично простоит там 2-3 дня.

: приготовьте тесто для блинов заранее, в воскресенье 15 февраля, и уберите его в холодильник. Оно отлично простоит там 2-3 дня. Начинки по дням : Понедельник-вторник – классические: икра, масло, сметана. Среда-четверг – сытные: тушёное мясо, грибы с луком, курица. Пятница-воскресенье – сладкие: творог, варенье, сгущёнка, фрукты.

:

После Масленицы – Великий пост

Сразу после Масленицы, 23 февраля, наступает Великий пост. Прощёное воскресенье – важный день для очищения души и подготовки к посту.

Главный вывод:

Масленица-2026 – уникальный шанс ярко отпраздновать древний праздник, обновиться физически, социально и духовно. Подготовьтесь заранее, активно проведите Широкую Масленицу и завершите её прощением и примирением.

Экспертное уточнение: Для особого аромата добавьте в тесто немного ванили или корицы. А чтобы блины получились более воздушными, взбейте белки отдельно и аккуратно добавьте их в тесто непосредственно перед выпечкой. Для начинки используйте продукты, которые вам особенно нравятся, не бойтесь экспериментировать и создавать свои уникальные рецепты.

