Как заставить цвести спатифиллум — выпускает "белые паруса" каждую неделю, стал в три раза мощнее

Спатифиллум, он же "Женское счастье, — растение с элегантными листьями, но требующее внимания. Замечаете, что листья поблёкли, а цветение стало редким? Цветовод-практик Лариса Сергеенко делится проверенным рецептом подкормки, способным вернуть спатифиллуму здоровый вид и стимулировать цветение.

Яичная скорлупа – секретный ингредиент для "Женского счастья"

В чём польза? Яичная скорлупа — кладезь кальция и калия, необходимых для здорового роста. Эти элементы укрепляют корневую систему, повышают иммунитет растения и улучшают структуру почвы.

Рецепт подкормки из яичной скорлупы: пошаговая инструкция

  1. Подготовка скорлупы: Тщательно промойте скорлупу тёплой водой, чтобы удалить остатки белка. Это важно, так как белок может загнивать и привлекать нежелательных насекомых.
  2. Сушка: Хорошо высушите скорлупу. Можно оставить её на несколько дней при комнатной температуре или слегка подсушить в духовке при низкой температуре (не выше 100°C) в течение 15-20 минут.
  3. Измельчение: Измельчите скорлупу до состояния мелкого порошка. Для этого удобно использовать кофемолку, блендер или ступку.

Способы применения подкормки

  • При пересадке: Добавьте порошок скорлупы в почвенную смесь при пересадке спатифиллума. Это обеспечит длительное поступление полезных веществ к корням.
  • Настой: Залейте 1-2 столовых ложки измельчённой скорлупы литром тёплой воды и дайте настояться в течение 3-5 дней. Периодически перемешивайте настой. Поливайте растение полученным раствором 1-2 раза в месяц.

Важные моменты

  • Закапывать целую скорлупу бессмысленно. Она разлагается очень медленно, и растение не получит питательных веществ в нужном количестве.
  • При приготовлении настоя используйте только тёплую, отстоянную воду.

Сочетание с другими удобрениями

Применение яичной скорлупы можно сочетать с использованием магазинных удобрений для спатифиллума. Однако важно соблюдать перерыв между натуральной и минеральной подкормкой не менее двух недель.

Дополнительный уход за спатифиллумом для обильного цветения

Помимо подкормок для здоровья и красивого цветения спатифиллуму необходимы:

  • Регулярный, но умеренный полив. Не допускайте пересыхания почвы, но избегайте застоя воды в поддоне.
  • Рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях.
  • Отсутствие сквозняков. Спатифиллум не любит резких перепадов температуры.
  • Своевременная пересадка в подходящий грунт. Пересаживайте растение по мере необходимости, используя рыхлую, питательную почвенную смесь.

Экспертное уточнение: Для улучшения свойств яичной скорлупы перед измельчением прокалите её в духовке в течение 10-15 минут. Это поможет уничтожить возможные бактерии и сделает скорлупу более хрупкой. Кроме того, для спатифиллума полезны опрыскивания листьев мягкой водой.

