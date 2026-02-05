Логотип новостного портала Прогород
От каких продуктов отказаться, чтобы похудеть: секрет диеты для каждого знака зодиака

От каких продуктов отказаться, чтобы похудеть: секрет диеты для каждого знака зодиакаФото из архива "ПроГорода"

Забудьте про обычные диеты! Астрологи предлагают необычный подход к похудению, адаптированный специально для вашего знака зодиака. Портал marieclaire.ru обратился к астрологу и психологу Ирине Грековой, чтобы составить персональный гороскоп питания и подобрать продукты, от которых стоит отказаться ради стройной фигуры.

Овен:

Вместо сочного стейка – нежная куриная грудка! Овнам рекомендуется отдать предпочтение белому мясу (птице, рыбе, кролику) вместо красного. Представьте, как ваша энергия становится более легкой и направленной, а нервозность уступает место спокойствию. Замените утренний кофе на освежающий морс или чистую воду, чтобы снизить раздражительность.

Телец:

Прощайте, пирожные и торты! Тельцам предстоит заменить быстрые углеводы на более полезные альтернативы. Забудьте о пирожных, тортах, картофеле, печенье и бананах. Переключитесь на хлеб грубого помола или хрустящие хлебцы. Наполните свою тарелку рыбой и сезонными овощами – они станут вашими лучшими друзьями.

Близнецы:

Легкость и свежесть – ваш девиз! Близнецам стоит отказаться от жирного мяса в пользу более диетических вариантов. Добавьте в свой рацион сочные кабачки и баклажаны, разнообразные сыры, спелые груши, оливки и немного натурального меда. Представьте, как ваш организм наполняется витаминами и легкостью.

Рак:

Осторожно, задержка жидкости! Ракам рекомендуется избегать сырых овощей, продуктов с высоким содержанием крахмала и консервов, так как организм этого знака склонен к задержке жидкости. Отдайте предпочтение легким овощным супам и кисломолочным продуктам. Они помогут вам чувствовать себя комфортно и уверенно.

Лев:

Солнечная диета для царственной особы! Львам подходят цитрусовые и сельдерей, но при условии отсутствия аллергии. "Желтая" диета, богатая крупами и нежирными сортами мяса, также может быть полезной для представителей этого знака.

Дева:

Клетчатка – ваш секрет стройности! Девам рекомендуется употреблять продукты, богатые клетчаткой: отруби, капусту, персики, абрикосы и яблоки. Забудьте о консервах и копченостях, они не принесут пользы вашей фигуре.

Весы:

Баланс во всем! Весам стоит заменить кусочек торта на нежный творожок, а выпечку – на сочные овощи или фрукты. Обратите внимание на морепродукты и дичь. Избавьтесь от лишней жидкости в организме, исключив консервы и соусы из своего рациона.

Скорпион:

Никаких полуфабрикатов! Скорпионам категорически рекомендуется отказаться от полуфабрикатов и фастфуда. Минимизируйте употребление жирной и острой пищи. Выпивайте полстакана чистой воды за 15 минут до еды, чтобы улучшить пищеварение.

Стрелец:

Наполнитесь зеленью и энергией! Стрельцам стоит обратить внимание на зелень и салаты. Забудьте о сладких газированных напитках и попробуйте полезный отвар шиповника. Замените дрожжевую выпечку на хрустящие хлебцы. Откажитесь от алкоголя и свинины.

Козерог:

Мудрый подход к питанию! Козерогам не стоит садиться на строгие диеты. Достаточно отказаться от десертов и добавить в свой рацион больше специй. Натуральные приправы стимулируют пищеварение и обмен веществ. Если хочется сладкого, добавьте немного меда и мяты в чай. Замените десерты на фрукты.

Водолей:

Легкость и свежесть – ваши союзники! Рацион Водолея для поддержания фигуры – это фрукты, овощи и морепродукты. Если очень хочется шоколада, возьмите спелое яблоко. Это поможет погасить непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое.

Рыбы:

Забота о внутреннем мире! Рыбам не стоит налегать на газированные напитки и копчености. Добавьте в свой рацион печень, зелень, рыбу, яйца и свежие овощи. В качестве перекуса можно выбрать миндаль или грецкий орех (если нет аллергии). Гречка и рис станут отличным гарниром для вас.

Экспертное уточнение: Помните, что астрологические рекомендации – это лишь один из возможных подходов к питанию. Прежде чем вносить серьезные изменения в свой рацион, проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

