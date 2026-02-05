Логотип новостного портала Прогород
Защищают от пота намного лучше премиальных, а стоят дешевле: Роскачество назвало лучшие дезодоранты

Испанская организация OCU, занимающаяся защитой прав потребителей, провела сравнительный анализ десяти популярных дезодорантов, чтобы определить, насколько эффективно они справляются с неприятным запахом и предотвращают появление неэстетичных следов на одежде. Данные от этого исследования, где участвовали те же бренды, что мы видим на полках российских магазинов (Dove, Nivea, Rexona), были опубликованы "Роскачеством". Рассмотрим результаты этого "дезодорантового батла".

В тестировании участвовали:

  • Dove Original
  • Rexona Women Maximum Protection Clean Scent
  • Nivea Dry Comfort
  • Cien Total Invisible
  • Dove Invisible Dry
  • Nivea Black & White Invisible Original
  • Sanex Dermo Extra Control
  • Mum Unperfumed
  • Instituto Español
  • Deliplus Mercadona Aloe

Эксперты оценивали каждое средство по нескольким ключевым параметрам:

  1. Маскировка запаха: Все конкурсанты успешно справились с задачей маскировки неприятного запаха, благодаря активным ароматизаторам. Однако, словно в парфюмерии, интенсивные отдушки могут стать причиной аллергических реакций при регулярном использовании.

  • Защита от потоотделения: Несмотря на наличие в составе солей алюминия, призванных блокировать потовые железы, большинство дезодорантов не смогли продемонстрировать выдающиеся результаты в борьбе с обильным потоотделением. Они скорее маскируют проблему, чем предотвращают появление мокрых пятен на одежде. Лучшие показатели в этой категории продемонстрировали Dove Original, Cien Total Invisible, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent и Deliplus Mercadona Aloe. Чуть менее эффективным оказался Nivea Dry Comfort, остальные показали средние результаты.

  • Следы на одежде: Этот аспект особенно важен для тех, кто носит темную одежду. Nivea Dry Comfort, Dove Invisible Dry, Cien Total Invisible и Nivea Black & White Invisible Original заявлены как "невидимые" и действительно не оставляют заметных следов. В то же время Sanex Dermo Extra Control, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent и Dove Original демонстрируют склонность впитываться в ткань и оставлять незначительные белые отметины. Оставшиеся участники оставили лишь едва заметные пятна.

  • Гипоаллергенность: Восемь из десяти протестированных дезодорантов содержат компоненты, которые потенциально могут вызывать аллергию. Лишь Dove Original и Mum Unperfumed (который практически не встречается в продаже в России) получили звание гипоаллергенных. В дезодоранте Instituto Español была обнаружена синтетическая отдушка бутилфенил метилпропионал, потенциально способная нарушать работу эндокринной системы. Однако этот продукт не представлен на российском рынке. В составе остальных проверенных средств не были обнаружены отдушки и консерванты, связанные с гормональными нарушениями.

    • Согласно результатам исследования, лидерами рейтинга стали Dove Original, Deliplus Mercadona Aloe, Rexona Women Maximum Protection и Nivea Dry Comfort. Эти дезодоранты продемонстрировали наилучшую защиту от пота и неприятного запаха, а также не оставляют следов на одежде.

    Экспертное уточнение: Важно отметить, что данное исследование отражает результаты тестирования конкретных образцов дезодорантов. Индивидуальная реакция на тот или иной продукт может различаться. При выборе дезодоранта рекомендуется учитывать особенности своей кожи, уровень потоотделения и личные предпочтения в отношении аромата.

