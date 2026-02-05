Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Накроет денежным дождем: Тамара Глоба назвала знаки, которых ждет бриллиантовая полоса зимой-2026

Накроет денежным дождем: Тамара Глоба назвала знаки, которых ждет бриллиантовая полоса зимой-2026Скриншот из видео

Начало февраля 2026 года обещает стать временем удивительным, когда в небесном танце сойдутся два могущественных покровителя: щедрый Юпитер и изящная Венера. Астрологи утверждают, что это соединение создаст редкую "бриллиантовую полосу" – период, когда усердие приносит плоды, а случайности волшебным образом превращаются в долгожданные триумфы. Для четырех избранных знаков зодиака этот транзит станет настоящим звездным дождем, осыпающим их нежданными возможностями.

Телец: время собирать урожай

Для Тельцов первые дни февраля станут временем, когда долгосрочные усилия материализуются в ощутимом виде. Помните тот карьерный проект, над которым вы столько трудились? Приготовьтесь пожинать плоды: признание, финансовые премии или, возможно, даже предложение, от которого невозможно отказаться. Энергия этого небесного союза усилит вашу природную уверенность, станет вашим козырем в переговорах и поможет продвигать личные интересы. Сейчас самое время заявить о своих амбициях и расширить финансовые горизонты. Представьте, как с легкостью заключаете выгодную сделку, ведь звезды на вашей стороне.

Лев: сияйте ярче звезд!

Февраль для Львов – это время блистательных побед. Вы вновь почувствуете себя в своей стихии, притягивая восхищенные взгляды и устанавливая полезные связи. Ваша природная харизма и уверенность, помноженные на энергию этого аспекта, помогут привлечь не только восхищение окружающих, но и материальную поддержку влиятельных людей. Забудьте о скромности – принимайте комплименты и смело хватайтесь за открывающиеся возможности, особенно в середине месяца. Это ваш карьерный звездный час. Вспомните, как лев грациозно выходит на арену – сейчас ваша очередь покорять мир.

Дева: стабильность и заслуженный комфорт

Практичные Девы получат от февраля то, что ценят превыше всего: ощутимую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Ваша дисциплина и ответственность, всегда бывшие вашими главными козырями, превратятся в конкретные дивиденды: долгожданное повышение, крупный контракт или выгодное деловое предложение. Финансовая ситуация заметно улучшится, открывая возможности для важных покупок или создания "подушки безопасности". В личной жизни этот период принесет глубокое взаимопонимание с партнером и романтическую гармонию. Представьте, как приятно осознавать, что ваши усилия принесли столь ощутимые плоды.

Рыбы: поток вдохновения и удачи

Для Рыб февраль станет временем настоящей магии и долгожданных перемен. Ваша интуиция обострится до предела – доверяйте своим предчувствиям, они вас не подведут. Творческие проекты, которые вы долго вынашивали, могут принести не только признание публики, но и неожиданный доход. Любовная сфера наполнится светом и радостью, а судьбоносное предложение изменит вашу жизнь к лучшему. Смело формулируйте свои самые сокровенные желания – космос сейчас настроен к вам невероятно благосклонно. Закройте глаза и представьте, как ваши мечты обретают форму, словно прекрасные жемчужины, выловленные из морских глубин.

Этот астрологический прогноз описывает общие тенденции и служит лишь ориентиром для позитивного планирования. Используйте мощную энергию этого периода, чтобы смело двигаться к своим целям, опираясь на внутреннюю мудрость и открывающиеся возможности.

Экспертное уточнение: Даже в самый благоприятный период важно помнить, что звезды лишь создают фон, а настоящий успех зависит от ваших собственных усилий, уверенности и готовности к переменам. Прислушивайтесь к интуиции, но не забывайте о рациональном подходе к принятию решений.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+