Берите эти пельмени без опаски: Роскачество назвало лучшие марки с натуральным мясом

В рамках этого глобального исследования эксперты подвергли 20 популярных марок пельменей жёсткой проверке по 587 параметрам: от безопасности до состава и вкусовых качеств. И вот на что стоит обратить особое внимание в наши дни.

Собираетесь прикупить пельменей, но терзаетесь сомнениями в качестве? Не проблема! Обширный аудит от Роскачества за 2023 год по-прежнему служит самым детальным и полезным ориентиром в пельменных лабиринтах магазинных морозильных камер.

Опасные связи: микробы в тесте. Первым камнем преткновения для многих производителей стала элементарная гигиена. В некоторых образцах были обнаружены следы сальмонеллы и листерий. Речь идёт не просто о нарушении технологических стандартов, а о прямом риске попасть в больницу с серьёзным пищевым отравлением. Брр!

Однако есть и компании, блестяще прошедшие проверку на стерильность. В их продукции не обнаружено никаких признаков опасной микрофлоры. К этим безопасным маркам относятся: «Мираторг», «Мясновъ», «Атяшево», «Ашан», «Гранд меню», «Цезарь», «Чернышихинские» и «Сергиев канон». Такие пельмени можно смело предлагать даже детям.

Где мясо – не миф? По нормам, в добротных пельменях мясная начинка должна составлять не менее половины всего веса. Отрадно, что некоторые производители оказались щедрыми и добавили мяса даже больше положенного. Лидерами по содержанию фарша стали «Мясновъ» (почти 57%), а также «Рестория» и «ВкусВилл» (чуть больше 55%). В этих марках количество белка соответствует заявленному, что указывает на использование натуральных ингредиентов.

Аутсайдером в этой категории оказалось «Тураково». В их пельменях мяса было менее 43%, зато с избытком сои, которую производитель «забыл» внести в список ингредиентов на упаковке.

Что скрывают в составе. Откровенность с покупателями – редкое качество. В 14 из 20 проверенных марок обнаружены компоненты, которых там быть не должно: крахмал, соевый изолят, камедь или коллагеновый белок. Подобные «наполнители» чаще всего встречались у брендов «Стародворье», «Ложкарёвъ», «Горячая штучка», «Зелёная линия» и у вышеупомянутой «Рестории». Запомните: соя и крахмал добавляются только для сокращения затрат на производство, и пользы от такой еды почти никакой.

Вкус и текстура: не всё то золото, что безопасно. Безупречная чистота в лабораторных условиях не всегда гарантирует приятный вкус. Эксперты забраковали «Атяшево», «Гранд меню» и «Сибирскую коллекцию» из-за неприятного запаха и вкуса. У ряда других марок возникли проблемы с консистенцией теста: после варки оно либо становилось липким, как клейстер, либо превращалось в «резину».

Чек-лист для разумных покупок. Чтобы не изучать лабораторные отчёты прямо в магазине, придерживайтесь этих четырёх правил:

Обратите внимание на ГОСТ 33394-2015. Это строгий стандарт качества. Из всех протестированных марок ему соответствовали лишь пять. Категория имеет значение. Выбирайте пельмени категории «Б»: в них доля мышечной ткани выше, чем в категории «В». Пельмени более низких категорий обычно состоят из жира и добавок. Не ведитесь на маркировки «Эко» и «Халяль». Зачастую это лишь маркетинговые приемы. Например, «Мираторг» разместил на упаковке пометку «экопродукт», хотя официально не зарегистрирован как производитель органической продукции. Анализируйте состав на предмет нежелательных ингредиентов. Если в списке есть каррагинан, камедь или растительный белок – значит, производитель сэкономил на мясе.

Краткие выводы: Если вам нужно купить проверенные пельмени прямо сейчас, остановите свой выбор на «Мяснове», «Мираторге» и «Чернышихинских пельменях». По совокупности критериев – честное количество мяса, безопасность и отсутствие скрытых добавок – они остаются самыми разумными вариантами на рынке.

Экспертное мнение диетолога Анны Петровой: "Выбирая пельмени, помните о балансе между ценой и качеством. Стремитесь к продуктам с минимальным количеством добавок и высоким содержанием белка. Разумный подход к выбору продуктов – залог здоровья и хорошего самочувствия. Не забывайте, что домашние пельмени всегда будут полезнее магазинных, так как вы контролируете каждый ингредиент".

