Провожу по подошве ваткой — и обувь перестает скользить даже в гололед

Фото из архива "ПроГорода"

Зимние улицы превращаются в настоящую ловушку из-за гололёда, где каждый шаг по зеркальной поверхности требует максимальной бдительности, а поскользнуться можно в любой миг. Специальная обувь или накладки не всегда под рукой, но простой трюк из подручных средств поможет значительно усилить grip подошвы без лишних трат. Достаточно тюбика суперклея и ватной палочки – или просто куска ваты, – чтобы превратить обычные ботинки в надёжных союзников в борьбе со льдом. Подготовка и нанесение: пошагово. Сначала тщательно очистите обувь от грязи и просушите её полностью: это обеспечит прочное сцепление. Выберите пару, которую не страшно модифицировать, хотя хак обычно сохраняет внешний вид нетронутым. Процесс прост и быстр: окуните ватную палочку в клей и нанесите маленькие капли, размером с горошину, на подошву. Расставьте их в шахматном узоре, избегая сплошного слоя: это создаст равномерную опору.

Сфокусируйтесь на ключевых зонах для максимальной эффективности: