Бывший кассир Пятёрочки раскрыл секретную схему экономии и научил обходить маркетинговые хитрости супермаркетов

Представьте, вы входите в супермаркет, а там – целый мир, спроектированный, чтобы привлечь ваше внимание и кошелёк. Это уже не просто место для покупки продуктов, а настоящая арена маркетинговых стратегий, где каждый товар борется за место в вашей корзине. Задача проста: не просто накормить вас, а максимально увеличить сумму, которую вы оставите в кассе.

На уровне взгляда, как на сцене, располагаются самые дорогие продукты, словно шепчут: "Выбери меня!" А вот более скромные аналоги скромно ютятся внизу, будто стесняясь своего бюджета. Обращали внимание на упаковки? Вместо привычных 0,9 литра теперь продукт хитро "похудел" до 0,85, чтобы цена казалась прежней, а вы этого и не заметили – этакая магия уменьшения.