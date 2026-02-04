Сею в феврале, а летом грядки ломятся от овощей: секрет раннего и щедрого урожая

Февраль не просто последний вздох зимы, а решающий месяц для тех, кто мечтает о щедром урожае и буйстве красок на даче. Это как разбег перед прыжком: кто хорошо подготовится сейчас, тот сорвёт куш летом. Пока другие томятся в ожидании тепла, дальновидные садоводы уже начинают колдовать над рассадой, выигрывая драгоценные недели и обеспечивая себе обильный урожай. Что же стоит посеять в феврале, чтобы не упустить золотого времени?

Начнём с культур, которым нужно особенно много солнца и времени, чтобы набрать силу. Земляника – в особенности те сорта, что готовы плодоносить несколько раз за сезон, – требует раннего старта. Посеянная сейчас, она успеет сформировать крепкий куст и уже к маю порадует первыми сочными ягодами. Петунии, словно яркие бабочки, тоже любят, чтобы их разбудили пораньше. Высевайте семена поверхностно, ведь им нужен свет для прорастания. И к моменту высадки в грунт получите пышную, цветущую рассаду, готовую украсить кашпо и клумбы. Не стоит забывать о тугодумах: луке-порее, репчатом луке и сельдерее. Эти культуры, посеянные в феврале, успеют набраться сил перед пересадкой в открытый грунт, что благоприятно скажется на будущем урожае.