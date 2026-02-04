Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике

Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконникеАлиса AI

Представьте себе картину: за окном кружит снежная вьюга, а у вас на подоконнике зеленеет свежий, ароматный лучок, выращенный своими руками. Звучит как сказка, но это вполне реально. Для этого не нужны ни теплица, ни дорогостоящее оборудование. Существуют как минимум два простых метода, позволяющих получить первую зелень уже через неделю.

Вариант первый: водная феерия для лука

Самый скоростной способ обзавестись собственной витаминной грядкой – заставить лук пустить корни в воде. Это своего рода экспресс-метод для тех, кто не терпит долгого ожидания.

  1. Выбор "чемпиона". Отдайте предпочтение крепким, упругим луковицам без признаков мягкости или гнили. Шейка лука должна быть живой и здоровой – это залог успешного прорастания.
  2. Водная диета. Подберите неглубокую ёмкость, будь то стеклянная банка, пластиковый контейнер или даже обычная тарелка. Налейте воду так, чтобы донце луковицы лишь слегка касалось поверхности. Важно не погружать лук в воду целиком, иначе он может загнить.
  3. "Мягкая посадка". Для большей устойчивости и лучшего увлажнения можно создать для луковицы "подушку" из влажной ваты или салфеток. Просто уложите их на дно ёмкости, обильно смочите водой и аккуратно поставьте сверху луковицу.
  4. Ожидание чуда. Уже через пару дней вы увидите, как проклюнутся первые корешки, а затем начнут стремительно расти сочные зеленые перья. Главное – регулярно менять воду, чтобы она оставалась чистой и свежей.

Вариант второй: лук в объятиях земли (или опилок)

Этот способ чуть более "долгоиграющий", но зато позволяет получить более мощную и здоровую зелень. К тому же, риск загнивания луковиц сводится к минимуму.

  1. Земля – наше всё (или почти всё). Возьмите невысокий ящик или контейнер и заполните его рыхлым питательным грунтом слоем в 3-5 сантиметров. Если под рукой нет земли, можно использовать хорошо промытые опилки.
  2. Густо, но не тесно. Плотно расставьте луковицы в ящике, практически вплотную друг к другу, создавая своеобразный "зеленый ковер".
  3. Умеренность в поливе. Аккуратно полейте лук, стараясь не переувлажнять почву. Она должна быть слегка влажной, но не мокрой.
  4. Солнце, воздух и немного тепла. Поставьте ящик с луком на хорошо освещенное и теплое место, например, на подоконник.

Зелень в этом случае растет немного медленнее, чем в воде, но зато она получается более сочной, пышной и дольше сохраняет свою свежесть.

Секрет успеха: комбинируем и побеждаем

Для непрерывного получения свежей зелени можно сочетать оба способа: часть лука выращивать в воде для быстрого урожая, а часть – в земле для более долгосрочной перспективы. Так вы сможете обеспечить себя витаминами на протяжении всей зимы.

Выращивание лука на подоконнике – это простой и увлекательный способ добавить ярких красок и свежего вкуса в свой зимний рацион. Попробуйте, и вы убедитесь, что витаминная грядка в городской квартире – это не миф, а реальность!

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+