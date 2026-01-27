Логотип новостного портала Прогород
Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение

Тамара Глоба поделилась новым, весьма любопытным прогнозом. Согласно её видению, три знака зодиака окажутся под особым покровительством Святого Духа. Небесная поддержка откроет перед этими счастливчиками двери к переменам, способным кардинально улучшить их жизни, наполнив их удачей, радостью и процветанием. Давайте посмотрим, кому же улыбнётся фортуна.

Овен: пламя возможностей.

Первым в списке избранных идёт Овен. Тамара Глоба утверждает, что представители этого знака вскоре ощутят мощный прилив энергии, словно внезапно вспыхнувший огонь вдохновения. Эта небесная искра позволит Овнам воплотить в жизнь даже самые амбициозные и дерзкие проекты, достигая выдающихся результатов как на карьерном поприще, так и в личной жизни. Можно представить Овна, который давно мечтал о собственном стартапе, как он, полный решимости, наконец-то запускает свой проект и достигает успеха.

Лев: триумф лидерства.

Следующими благословение получат Львы. Харизматичные и прирождённые лидеры, они и без того выделяются на общем фоне. Но теперь их влияние и авторитет достигнут пика. Тамара Глоба предсказывает, что Львы добьются широкого признания и уважения, укрепив свои позиции в профессиональной сфере. Это словно успешный руководитель, Лев по знаку зодиака, получает заслуженное повышение, подтверждающее его профессионализм и преданность делу.

Стрелец: в поисках гармонии.

И завершает этот счастливый список Стрелец. Неутолимая жажда знаний и приключений всегда была свойственна представителям этого знака, и теперь их усилия будут вознаграждены. Глоба уверена, что Стрельцы найдут своё истинное призвание и обретут долгожданную гармонию. Это как путешественник, Стрелец по гороскопу, отправляется в далёкое путешествие и находит то, что искал всю жизнь - своё место в мире. Важно прислушиваться к своим мечтам, ведь именно они укажут Стрельцам путь к счастью и успеху.

