Японцы не просто так живут до 100 лет: они едят этот продукт, а в России его ненавидят

Первая встреча с натто для многих россиян – это вызов гурману: липкие, ферментированные соевые бобы, источающие аромат, напоминающий аммиачную атаку старых носков, вряд ли вызывают аппетит. Но в Японии миллионы начинают день именно с этого продукта, как итальянцы с эспрессо. Дело не только в привычке или тяге к экзотике, но и в стремлении к крепкому здоровью и долголетию. Исследования подтверждают: этот выбор оправдан и способен преобразить организм.

В чем же магия натто и почему его нарекли "суперфудом", словно героя комиксов?

Внешность натто может и не пленяет с первого взгляда, но его состав удивляет даже диетологов:

  • Наттокиназа – главный герой: Этот фермент, словно опытный сантехник, растворяет микротромбы в крови, улучшая микроциркуляцию. Ученые утверждают: регулярное потребление наттокиназы способно снизить риск инсульта почти на треть. Сравните это с отказом от курения – результат впечатляет.
  • Витамин K2 – крепость для костей: Этот витамин играет роль "проводника" для кальция, направляя его в костную ткань, а не в сосуды. Это помогает пожилым японцам реже страдать от остеопороза, что позволяет им вести активный образ жизни до глубокой старости.
  • Пробиотический взрыв: В порции натто содержится огромное количество полезных бактерий, как в целой армии защитников. Этот пробиотический эффект превосходит содержание пробиотиков во многих йогуртах. Это укрепляет иммунитет.

Интересный факт: В префектуре Нагано, где натто – национальная гордость, наблюдается один из самых низких уровней сердечно-сосудистых заболеваний. Это связывают с регулярным употреблением этого продукта.

Почему первое знакомство с натто часто оканчивается разочарованием?

Резкий запах, необычная текстура и специфический вкус – эти факторы провоцируют отторжение у тех, кто пробует натто впервые. Многие описывают это как нечто среднее между перезрелым сыром с плесенью и липким обойным клеем.

Но, как утверждают японцы, любовь к натто приходит со временем. Вкусовые рецепторы адаптируются, и открываются сливочные и ореховые нотки, а запах перестает пугать.

Как полюбить натто: пошаговая инструкция для начинающих

  • Добавить приправы: Немного японской горчицы (караси), рисового уксуса или соевого соуса маскирует специфический аромат и делает вкус более привычным. Это как добавить специи в нелюбимое блюдо – иногда помогает.
  • Сочетать с горячим рисом: Теплый рис смягчает липкость натто и сглаживает его необычный вкус. Это как кофе с молоком – смягчает горечь.
  • Попробовать утром: В утренние часы вкусовые рецепторы менее восприимчивы, что облегчает знакомство с новым продуктом.

В Японии даже проходят фестивали, посвященные натто, где кулинары делятся секретами употребления этого продукта. Считается, что после десяти порций натто перестает вызывать отторжение и начинает нравиться.

Альтернатива для тех, кому вкус натто кажется непреодолимым

  • Темпе — ферментированный соевый продукт: нейтральный вкус и менее резкий запах. Его можно жарить, тушить и добавлять в супы.
  • Мисо-паста – для супов: Это ингредиент для вкусных супов, полезный источник ферментов и пробиотиков.
  • Квашеная капуста – доступный источник пробиотиков: Она полезна для микрофлоры кишечника и иммунной системы.

Мнение эксперта:

"Людей отталкивает не столько вкус продукта, сколько культурный контекст – утверждает диетолог Дмитрий Ковалёв. – Тем, кто включает натто в рацион, удается продлить период здоровой жизни. Когда-то и черную икру считали, чуть ли не отходами".

Натто – продукт не для всех. Но для тех, кто готов к экспериментам и заботится о здоровье, он может стать полезным дополнением к рациону.

Экспертное уточнение: Натто содержит витамин К2, который влияет на действие препаратов, разжижающих кровь. Людям, принимающим подобные лекарства, нужна консультация врача. Кроме того, натто содержит пурины, поэтому людям с подагрой следует проконсультироваться с доктором.

