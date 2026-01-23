Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку - на Масленицу смело берите по 4 пачки

Фото из архива "ПроГорода"

Выбор муки на полке магазина кажется делом рутинным, но именно он становится отправной точкой для кулинарного триумфа или фиаско. От помола зависит не только конечный вкус и текстура теста, но и уверенность в том, что домашние блины или хлеб принесут удовольствие всей семье. Росконтроль провел экспертизу пяти востребованных марок муки – и результаты оказались с нюансами, словно в симфонии, где важна каждая нота. Первостепенный момент: безопасность – все образцы выдержали экзамен на отлично. Ни пестицидов, ни тяжелых металлов, ни каких-либо посторонних включений эксперты не обнаружили. Это редкий случай, когда можно сказать – опасения напрасны. Однако, безопасность не всегда синоним идеала: производственные тонкости напрямую влияют на поведение теста.

Наиболее "классический" результат продемонстрировала пшеничная мука высшего сорта от "Мелькомбината №3". Она оказалась свежей, с безупречными органолептическими показателями, а содержание белка превысило заявленное на этикетке сразу на 32%. Подобный перевес – скорее приятный бонус, ведь мука с высоким содержанием белка обещает эластичное тесто и великолепно подходит для выпечки дрожжевого хлеба и воздушных пирогов. Это тот случай, когда продукт честно отрабатывает свою заявку на универсальность, как швейцарский нож на кухне.