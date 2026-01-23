Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку - на Масленицу смело берите по 4 пачки
Выбор муки на полке магазина кажется делом рутинным, но именно он становится отправной точкой для кулинарного триумфа или фиаско. От помола зависит не только конечный вкус и текстура теста, но и уверенность в том, что домашние блины или хлеб принесут удовольствие всей семье. Росконтроль провел экспертизу пяти востребованных марок муки – и результаты оказались с нюансами, словно в симфонии, где важна каждая нота.
Первостепенный момент: безопасность – все образцы выдержали экзамен на отлично. Ни пестицидов, ни тяжелых металлов, ни каких-либо посторонних включений эксперты не обнаружили. Это редкий случай, когда можно сказать – опасения напрасны. Однако, безопасность не всегда синоним идеала: производственные тонкости напрямую влияют на поведение теста.
Наиболее "классический" результат продемонстрировала пшеничная мука высшего сорта от "Мелькомбината №3". Она оказалась свежей, с безупречными органолептическими показателями, а содержание белка превысило заявленное на этикетке сразу на 32%. Подобный перевес – скорее приятный бонус, ведь мука с высоким содержанием белка обещает эластичное тесто и великолепно подходит для выпечки дрожжевого хлеба и воздушных пирогов. Это тот случай, когда продукт честно отрабатывает свою заявку на универсальность, как швейцарский нож на кухне.
Блинные смеси показали себя несколько иначе. Мука "Каждый день" продемонстрировала хорошие органолептические свойства и соответствие нормативам, но ее зольность оказалась выше среднестатистической. Иными словами, зерно было очищено не до конца. В итоге блины выйдут чуть более темными, однако мука сохранит больше природных элементов зерновой оболочки. Схожую картину показала "Сокольническая": вкус и свежесть на высоте, но зольность выше привычного показателя – скорее типичная черта блинных смесей, чем производственный недочет.
Makfa выделилась на общем фоне высоким содержанием белка – более 15% – и минимальной влажностью. Такая мука способствует формированию плотного, "сильного" теста, которое прекрасно ведет себя на сковороде и не растекается. При этом ее оттенок темнее, что вновь обусловлено составом и степенью очистки зерна. Примерно в том же ключе проявила себя и блинная мука "С. Пудовъ": безопасная, свежая, но с повышенной зольностью, что является общей характеристикой специализированных смесей для блинов и оладий.
Ключевой вывод прост и успокаивает: "плохой" муки в этом исследовании не оказалось. Разница заключается не в качестве как таковом, а в целевом назначении. Для выпечки хлеба и воздушных пирогов лучше выбрать пшеничную муку высшего сорта с высоким содержанием белка. Для блинов и панкейков подойдет любая из протестированных смесей, даже если готовое тесто будет иметь не идеально белый цвет. А если для вас принципиальна белоснежность выпечки, стоит воздержаться от приобретения специализированных блинных смесей и отдать предпочтение муке высшего сорта без каких-либо добавок.
Финал честен: вся проверенная мука безопасна. Остается только определить вашу кулинарную цель и выбрать продукт, ориентируясь на нее.
