К столику в плацкарте больше не подпустят - в новых поездах вводят новые правила

Столик у окна в плацкарте – для многих это не просто место, а символ путешествия: здесь пьют чай из стаканов с подстаканниками, раскладывают карты, делят припасы и ведут споры о том, кому "по праву" принадлежит это место. Впрочем, в скором времени эта традиция может уйти в прошлое, как уходят в историю телеги с лошадьми. Новые плацкартные вагоны грозят перевернуть саму идею общего пространства, превратив коллективное выживание в индивидуальный комфорт. В новой концепции каждому пассажиру обещают личный кокон: свой столик, свет, розетки и возможность оградиться от всего вагона шторкой, словно стать капитаном своей маленькой подводной лодки.

Классический плацкарт всегда был историей о "коллективном разуме" и компромиссах: одна розетка на весь отсек, общий стол, общий свет и бесконечные споры о том, кому заряжать телефон, а кому спать. В новых вагонах каждое место превратится в личное пространство, как однокомнатная квартира в масштабах вагона. У каждой полки появится свой откидной столик, шторка во всю длину, индивидуальный светильник и персональные розетки, включая USB-порты. Сами полки обещают сделать длиннее и шире, чтобы высокие пассажиры не испытывали тесноту и могли вытянуть ноги, а не сворачиваться в три погибели, как йоги на чемпионате.