Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных товаров для дома

В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных товаров для домаФото из архива "ПроГорода"

В сети магазинов "Светофор" – пополнение: армия полезных и недорогих товаров для кухни, ванной и обустройства дома. Мы отобрали предложения, способные преобразить быт без ущерба для кошелька, словно найти клад на заднем дворе.

Кухонный фронт: доступные решения для приготовления и хранения

Практичным покупателям рекомендуем обратить внимание на набор из трех жаропрочных стеклянных контейнеров по цене всего 421 рубль. Сделанные из боросиликатного стекла, они выдерживают жар микроволновки и холод морозильника, что позволяет хранить еду, замораживать запасы и разогревать обед. Для эстетов подойдет элегантная плоская тарелка из опалового стекла с волнистыми краями за 74 рубля, как будто взятая из сервиза бабушкиного буфета.

Любителям готовить пригодится комплект из трех разделочных досок на подставке (371 рубль) с антибактериальным покрытием, как щит от микробов, а также набор из 13 губок для мытья посуды (62 рубля). Для тех, кто готовится к сезону заготовок, есть комплект из 50 герметичных крышек для закатывания банок (164 рубля). А для приготовления блюд на большую семью стоит выбрать вместительную стеклянную форму для запекания объемом 3,5 литра за 523 рубля, в которой поместится даже огромная лазанья.

Ванная комната и чистота: бюджетный рай для порядка

Сделать ванную уютной и безопасной поможет набор быстросохнущих ковриков из ПВХ с антискользящей поверхностью за 326 рублей, как островок комфорта после душа. Для гигиены – литр жидкого мыла с дозатором за 83 рубля или универсальный мужской шампунь «3 в 1» за 106 рублей, способный заменить целый арсенал баночек на полке.

В арсенале для поддержания чистоты: универсальные салфетки из микрофибры (10 штук за 96 рублей), освежитель для унитаза в виде подвесных блоков (92 рубля) и гель для мытья посуды AOS объемом 1300 г за 173 рубля.

Мебель и техника: больше, чем просто покупки

Из крупных покупок стоит выделить мультиварку GOODHELPER с 11 автоматическими программами и чашей объемом 5 литров за 2852 рубля, как мини-шеф-повар на кухне. Организовать хранение поможет стильный стул из прочного пластика за 1351 рубль, а высушить постиранное белье – компактная складная напольная сушилка за 756 рублей

Совет эксперта:

«Основное преимущество "Светофора" – это возможность купить необходимые товары по очень выгодным ценам. Обращайте внимание на характеристики. Для посуды – безопасность и устойчивость к температурам, для текстиля – состав и практичность материала, для техники – нужные функции. Это позволит удовлетворить основные потребности и понять, что необходимо».

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+