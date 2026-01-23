В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных товаров для дома

Фото из архива "ПроГорода"

В сети магазинов "Светофор" – пополнение: армия полезных и недорогих товаров для кухни, ванной и обустройства дома. Мы отобрали предложения, способные преобразить быт без ущерба для кошелька, словно найти клад на заднем дворе. Кухонный фронт: доступные решения для приготовления и хранения Практичным покупателям рекомендуем обратить внимание на набор из трех жаропрочных стеклянных контейнеров по цене всего 421 рубль. Сделанные из боросиликатного стекла, они выдерживают жар микроволновки и холод морозильника, что позволяет хранить еду, замораживать запасы и разогревать обед. Для эстетов подойдет элегантная плоская тарелка из опалового стекла с волнистыми краями за 74 рубля, как будто взятая из сервиза бабушкиного буфета.

Любителям готовить пригодится комплект из трех разделочных досок на подставке (371 рубль) с антибактериальным покрытием, как щит от микробов, а также набор из 13 губок для мытья посуды (62 рубля). Для тех, кто готовится к сезону заготовок, есть комплект из 50 герметичных крышек для закатывания банок (164 рубля). А для приготовления блюд на большую семью стоит выбрать вместительную стеклянную форму для запекания объемом 3,5 литра за 523 рубля, в которой поместится даже огромная лазанья.