В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных товаров для дома
- 07:05 23 января
- Иван Скоробогатов
В сети магазинов "Светофор" – пополнение: армия полезных и недорогих товаров для кухни, ванной и обустройства дома. Мы отобрали предложения, способные преобразить быт без ущерба для кошелька, словно найти клад на заднем дворе.
Кухонный фронт: доступные решения для приготовления и хранения
Практичным покупателям рекомендуем обратить внимание на набор из трех жаропрочных стеклянных контейнеров по цене всего 421 рубль. Сделанные из боросиликатного стекла, они выдерживают жар микроволновки и холод морозильника, что позволяет хранить еду, замораживать запасы и разогревать обед. Для эстетов подойдет элегантная плоская тарелка из опалового стекла с волнистыми краями за 74 рубля, как будто взятая из сервиза бабушкиного буфета.
Любителям готовить пригодится комплект из трех разделочных досок на подставке (371 рубль) с антибактериальным покрытием, как щит от микробов, а также набор из 13 губок для мытья посуды (62 рубля). Для тех, кто готовится к сезону заготовок, есть комплект из 50 герметичных крышек для закатывания банок (164 рубля). А для приготовления блюд на большую семью стоит выбрать вместительную стеклянную форму для запекания объемом 3,5 литра за 523 рубля, в которой поместится даже огромная лазанья.
Ванная комната и чистота: бюджетный рай для порядка
Сделать ванную уютной и безопасной поможет набор быстросохнущих ковриков из ПВХ с антискользящей поверхностью за 326 рублей, как островок комфорта после душа. Для гигиены – литр жидкого мыла с дозатором за 83 рубля или универсальный мужской шампунь «3 в 1» за 106 рублей, способный заменить целый арсенал баночек на полке.
В арсенале для поддержания чистоты: универсальные салфетки из микрофибры (10 штук за 96 рублей), освежитель для унитаза в виде подвесных блоков (92 рубля) и гель для мытья посуды AOS объемом 1300 г за 173 рубля.
Мебель и техника: больше, чем просто покупки
Из крупных покупок стоит выделить мультиварку GOODHELPER с 11 автоматическими программами и чашей объемом 5 литров за 2852 рубля, как мини-шеф-повар на кухне. Организовать хранение поможет стильный стул из прочного пластика за 1351 рубль, а высушить постиранное белье – компактная складная напольная сушилка за 756 рублей
Совет эксперта:
«Основное преимущество "Светофора" – это возможность купить необходимые товары по очень выгодным ценам. Обращайте внимание на характеристики. Для посуды – безопасность и устойчивость к температурам, для текстиля – состав и практичность материала, для техники – нужные функции. Это позволит удовлетворить основные потребности и понять, что необходимо».
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей