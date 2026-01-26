Розы рядом не стояли: этот роскошный многолетник станет королем сада — будет цвести как сумасшедший с июня до заморозков

Создано в Шедевруме

Гибискус – этот многолетний сорвиголова, способный своим пышным цветением оставить в тени даже признанную королеву сада, розу. Опытный агроном, Ксения Давыдова, готова поделиться всеми тонкостями выращивания этого чуда, чтобы превратить ваш участок в настоящий цветущий "оазис". Первый шаг к роскошному цветению – выбор "апартаментов". Гибискус, словно избалованный аристократ, предпочитает солнечные места, защищенные от пронизывающих ветров. Почва для него – не просто подножие, а изысканное блюдо: рыхлая, богатая питательными веществами. Идеальное время для переселения в открытый грунт – май. Удостоверьтесь, что злые заморозки отступили, чтобы не омрачить его акклиматизацию. Важна основательная подготовка посадочной ямы, которая, как щедрое объятие, должна быть вдвое больше, чем корневая система саженца с его земляным "багажом". На дно не забудьте насыпать дренажный "коктейль" толщиной примерно 12 см из песка и перегноя. Этот слой станет надежным щитом, отводя излишки влаги и предотвращая загнивание корней.

Расположите растения на расстоянии вытянутой руки – около 2 метров друг от друга. Это обеспечит каждому кусту достаточно жизненного пространства для активного роста. После пересадки аккуратно окучьте саженец, формируя небольшое углубление, как будто создаете уютное "гнездышко" для полива. Важно, чтобы корневая шейка находилась немного ниже уровня земли, словно прикрыта легкой шалью. После пересадки не поскупитесь на щедрый полив, вылив целое ведро воды в подготовленную лунку. Завершающий аккорд – обрезка. Укоротите все побеги примерно наполовину, как будто задаете вектор роста. Это простимулирует появление новых побегов, формируя густую и пышную крону, готовую к феерическому цветению.