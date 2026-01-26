Вместо сливочных тортов и жирных пирожков: вкуснейший постный десерт из жареных яблок

Этот десерт – словно тёплый плед в холодный вечер. Ароматный, уютный и невероятно вкусный, он идеально сочетается с чашкой чая или кофе. И, что немаловажно, это прекрасная альтернатива тяжёлым тортам и пирогам, особенно актуальная во время поста или для тех, кто следит за фигурой.

Рецепт настолько прост, что его осилит даже ребёнок, впервые решивший примерить на себя роль кулинара. А результат… Результат превзойдёт все ожидания! Представьте себе: пьянящий аромат корицы и имбиря, нежная мякоть яблок, прикрытая аппетитной золотистой корочкой… Думаю, уже хочется попробовать. Тогда – за дело!