Что нового привезли в "Фикс Прайс" после праздников: стильные и необычные находки для дома и интерьера в 2026 году

Эта ваза – не просто предмет интерьера, а настоящий арт-объект, притягивающий взгляды. Плотная керамика, изящный силуэт женской шеи и плеч, лаконичность линий – все говорит о безупречном вкусе. Черный и белый цвета – универсальные солдаты дизайна, гармонирующие как с минимализмом, так и с эклектикой. В ее формах угадываются отголоски античности, но в современном прочтении. Даже без цветов эта ваза становится выразительным акцентом, определяющим характер пространства.

После новогоднего бума распродаж Fix Price часто кажется выдохшимся, предлагая лишь случайные товары, затерявшиеся на полках. Но этот январь стал приятным исключением. Магазин словно проснулся, выставив на обозрение спокойные, стильные и продуманные новинки, достойные занять свое место в доме, а не пылиться на задворках шкафа.

Сплюснутые, овальные, выполненные из толстого стекла, приятно ощутимые в руке – никакой "звонкой" хрупкости, свойственной бюджетным магазинам. Оттенки ваз – сложные и приглушенные: дымчатый, изумрудный, прозрачный с серым подтоном, словно утренний туман. Наиболее эффектно они смотрятся в композициях по две-три штуки, создавая впечатление не случайного набора, а тщательно продуманного ансамбля.

Белая керамика, украшенная деликатным рельефом в виде сосновых веток и шишек, словно легкий шепот зимнего леса. Рисунок нанесен сдержанно, лишь на одной стороне, не крича, а создавая атмосферу умиротворения. Главное достоинство серии – наличие дренажного отверстия, что является приятной редкостью для Fix Price. Теперь можно сразу высаживать растения, не прибегая к ухищрениям с "горшком в горшке". "Лантау" идеально подходит для зимних интерьеров, скандинавского стиля и для тех, кто устал от кричащего глянца.

Кухонные открытия: разумный минимализм

В категории кухонных принадлежностей Fix Price приятно удивил проявлением здравого смысла. Стеклянные тарелки с фактурной обратной стороной и слегка неровным краем создают иллюзию ручной работы. Приятным сюрпризом является иранское происхождение, становящееся все более редким. Жестяные банки-матрешки, вкладывающиеся друг в друга, покоряют своей функциональностью и компактностью. Органайзеры для косметики с продуманной сеткой на дне свидетельствуют о внимании к деталям и потребностям пользователя.

Бытовые радости: мелочи, создающие настроение

Эти вещи не относятся к предметам первой необходимости, но именно они способны привнести в жизнь ощущение комфорта и заботы. Индивидуальные салфетки для удаления пятен станут незаменимыми помощниками в дороге. Кремы для рук с приятными ароматами и лаконичным дизайном радуют глаз, а складные корзины из ситника, которые можно хранить в плоском виде, станут настоящим спасением для обладателей малогабаритных квартир.

Fix Price в январе: гимн спокойному вкусу и функциональности.

Январский ассортимент Fix Price стал глотком свежего воздуха, предлагая покупателям не просто "дешево и сердито", а стильные и функциональные вещи, не требующие оправданий за низкую цену.

Главный совет: забудьте о привычных маршрутах и внимательно исследуйте неприметные полки. Там, где вы обычно не задерживаетесь, могут скрываться настоящие сокровища.

В январе Fix Price – это не только про экономию, но и про возможность сделать удачные находки. И в этом месяце таких находок оказалось на редкость много.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также: