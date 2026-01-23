Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездить
- 00:00 24 января
- Служба новостей
Кажется, в истории российского железнодорожного транспорта наступает новая эра, стирая вечные дилеммы между плацкартом и купе. РЖД анонсирует нечто невиданное прежде – индивидуальные капсулы для сна. Это не футуристическая греза и не показательный эксперимент, а полноценный формат размещения для путешествующих в одиночку, ценящих тишину и не желающих переплачивать за спальные вагоны.
Что представляет собой капсула в российском исполнении?
Это не тесные "ячейки", навевающие ассоциации с азиатскими хостелами, а скорее – персональное мини-пространство, где можно абстрагироваться от окружающего мира и полноценно выспаться.
Внутри:
- Обособленная зона с эффективной шумоизоляцией, а не символическая шторка.
- Два типа освещения: приглушенный вечерний свет и яркий, направленный для чтения.
- Специальная ниша для ручной клади в ногах пассажира (забудьте о борьбе за место на полке!).
- Увеличенная длина спального места – приятный бонус для тех, кто выделяется ростом.
Идея, безусловно, заимствована у японских коллег, но подверглась существенной переработке: российские расстояния куда больше, а ночные переезды – полноценный отдых, а не кратковременная дремота.
Когда это воплотится в жизнь?
Этот проект – не просто планы на будущее.
- 2026 год – появление первых вагонов нового габарита Т. За счет увеличенной ширины и длины, в них появятся обновленные плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны.
- 2028 год – запуск первых капсульных вагонов на маршруты.
Идея габарита Т была представлена еще в 2020 году, но тогда проект приостановили из-за проблем с инфраструктурой, производством и логистикой. Сейчас же в РЖД заявляют уверенно: процесс запущен.
Для кого это?
Новый формат предназначен не для всех, и в этом его преимущество.
Он идеально подойдет:
- Путешествующим в одиночку.
- Ценящим тишину, личное пространство и качественный сон.
- Не готовым переплачивать за купе целиком, но уставшим от плацкартной суеты.
Не подойдет:
- Семьям с детьми.
- Большим компаниям.
- Перевозящим габаритный багаж.
Почему это важно?
Капсулы решают сразу две наболевшие проблемы российских поездов:
- Увеличение пространства для пассажиров. Больше никаких "ног в проходе" благодаря увеличенной длине полок.
- Отсутствие приватности. Капсула – это личное пространство, где можно побыть в одиночестве, не вступая в диалоги с попутчиками и не засыпая под чужие разговоры.
В итоге, если все пойдет по плану, то уже через несколько лет ночные поездки перестанут быть изнурительным испытанием. Поезд превратится не только в средство передвижения, но и в комфортное место для полноценного отдыха.
И, возможно, извечный вопрос "купе или плацкарт?" будет заменен на более современный: капсула или по старинке?
Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.
Читайте также:
- В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных
- К столику в плацкарте больше не подпустят - в новых поездах вводят новые правила
- Японцы не просто так живут до 100 лет: они едят этот продукт, а в России его ненавидят
- "Люди злые, змеи, грязь и невкусная еда": туристы делятся своим полным разочарованием от визита в Абхазию