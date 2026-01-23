Логотип новостного портала Прогород
Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездить

Плацкарта и купе больше не будет: новый вид вагонов появится в РЖД - как теперь будем ездитьФото из архива "ПроГорода"

Кажется, в истории российского железнодорожного транспорта наступает новая эра, стирая вечные дилеммы между плацкартом и купе. РЖД анонсирует нечто невиданное прежде – индивидуальные капсулы для сна. Это не футуристическая греза и не показательный эксперимент, а полноценный формат размещения для путешествующих в одиночку, ценящих тишину и не желающих переплачивать за спальные вагоны.

Что представляет собой капсула в российском исполнении?

Это не тесные "ячейки", навевающие ассоциации с азиатскими хостелами, а скорее – персональное мини-пространство, где можно абстрагироваться от окружающего мира и полноценно выспаться.

Внутри:

  • Обособленная зона с эффективной шумоизоляцией, а не символическая шторка.
  • Два типа освещения: приглушенный вечерний свет и яркий, направленный для чтения.
  • Специальная ниша для ручной клади в ногах пассажира (забудьте о борьбе за место на полке!).
  • Увеличенная длина спального места – приятный бонус для тех, кто выделяется ростом.

Идея, безусловно, заимствована у японских коллег, но подверглась существенной переработке: российские расстояния куда больше, а ночные переезды – полноценный отдых, а не кратковременная дремота.

Когда это воплотится в жизнь?

Этот проект – не просто планы на будущее.

  • 2026 год – появление первых вагонов нового габарита Т. За счет увеличенной ширины и длины, в них появятся обновленные плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны.
  • 2028 год – запуск первых капсульных вагонов на маршруты.

Идея габарита Т была представлена еще в 2020 году, но тогда проект приостановили из-за проблем с инфраструктурой, производством и логистикой. Сейчас же в РЖД заявляют уверенно: процесс запущен.

Для кого это?

Новый формат предназначен не для всех, и в этом его преимущество.

Он идеально подойдет:

  • Путешествующим в одиночку.
  • Ценящим тишину, личное пространство и качественный сон.
  • Не готовым переплачивать за купе целиком, но уставшим от плацкартной суеты.

Не подойдет:

  • Семьям с детьми.
  • Большим компаниям.
  • Перевозящим габаритный багаж.

Почему это важно?

Капсулы решают сразу две наболевшие проблемы российских поездов:

  1. Увеличение пространства для пассажиров. Больше никаких "ног в проходе" благодаря увеличенной длине полок.
  2. Отсутствие приватности. Капсула – это личное пространство, где можно побыть в одиночестве, не вступая в диалоги с попутчиками и не засыпая под чужие разговоры.

В итоге, если все пойдет по плану, то уже через несколько лет ночные поездки перестанут быть изнурительным испытанием. Поезд превратится не только в средство передвижения, но и в комфортное место для полноценного отдыха.

И, возможно, извечный вопрос "купе или плацкарт?" будет заменен на более современный: капсула или по старинке?

