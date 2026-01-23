1 ложка на ведро — и петуния-капризуля роскошно цветет до самых заморозков — раскрыт эликсир жизни

Представьте себе петунии, пылающие яркими красками, словно драгоценные самоцветы, украшающие ваш сад с весны до самых заморозков. Ксения Давыдова, эксперт в мире садоводства, приоткрывает завесу тайны, делясь проверенными приемами, позволяющими вырастить великолепные петунии и стать предметом восхищения всех соседей.

Ксения Давыдова подчеркивает важность слегка подкисленной почвы для петуний. Приготовьте раствор лимонной кислоты – всего одна столовая ложка на 10 литров воды. Однако стоит проявить осторожность! Прежде чем использовать раствор, обильно полейте растения обычной водой. Подкармливайте таким способом не чаще одного раза в месяц. Взамен петунии подарят вам невероятно пышное цветение, словно в благодарность за заботу.

Чтобы петунии радовали глаз как можно дольше, необходимо своевременно удалять увядшие цветки, как будто освобождая место для новых, и обрезать старые стебли, давая растению энергию для дальнейшего роста. Кроме того, следите за поливом: раз в неделю увлажняйте почву на глубину примерно 15 сантиметров. Это обеспечит корни необходимым количеством влаги.

Полезный лайфхак.

Некоторые сорта петуний, такие как супертуния и ампельная петуния Wave, обладают замечательной особенностью – они не нуждаются в обрезке! Их отцветшие цветки опадают сами, подобно звездам, гаснущим на небосклоне, что способствует еще более длительному и обильному цветению.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также: