Салаты к Новому году станут роскошью: эти категории продуктов подорожают уже в ноябре

Салаты к Новому году станут роскошью: эти категории продуктов подорожают уже в ноябрефото из архива редакции

На фоне общей стабильности потребительского рынка отдельные категории продуктов демонстрируют резкий скачок цен. По данным последнего отчёта Росстата, в ноябре наиболее значительное подорожание за неделю показали свежие овощи.

Статистика цен: незначительный рост и явные лидеры

В то время как основные продукты питания показали умеренную динамику:

  • яйца подорожали на 0,7%
  • гречка — на 0,4%
  • сливочное масло незначительно подешевело (0,1%)

— некоторые позиции продемонстрировали взрывной рост:

  • огурцы подорожали на 6,7%

  • помидоры стали дороже на 3%

    • Последствия для потребителей

    Такой дисбаланс в ценах делает традиционные свежие салаты менее доступными для многих семей. Особенно тревожной выглядит перспектива дальнейшего роста стоимости овощей к зимнему сезону.

    Эксперты отмечают, что если текущая динамика сохранится, стоимость праздничного стола с привычными овощными нарезками и салатами может превысить затраты на мясные блюда.

    Сложившаяся ситуация создаёт дополнительную нагрузку на семейные бюджеты и заставляет потребителей пересматривать структуру своего питания в сторону более бюджетных альтернатив, пишет pg21.

    Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.

