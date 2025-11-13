Салаты к Новому году станут роскошью: эти категории продуктов подорожают уже в ноябре
- 10:45 13 ноября
- Анастасия Дмитриева
На фоне общей стабильности потребительского рынка отдельные категории продуктов демонстрируют резкий скачок цен. По данным последнего отчёта Росстата, в ноябре наиболее значительное подорожание за неделю показали свежие овощи.
Статистика цен: незначительный рост и явные лидеры
В то время как основные продукты питания показали умеренную динамику:
- яйца подорожали на 0,7%
- гречка — на 0,4%
- сливочное масло незначительно подешевело (0,1%)
— некоторые позиции продемонстрировали взрывной рост:
-
огурцы подорожали на 6,7%
помидоры стали дороже на 3%
Последствия для потребителей
Такой дисбаланс в ценах делает традиционные свежие салаты менее доступными для многих семей. Особенно тревожной выглядит перспектива дальнейшего роста стоимости овощей к зимнему сезону.
Эксперты отмечают, что если текущая динамика сохранится, стоимость праздничного стола с привычными овощными нарезками и салатами может превысить затраты на мясные блюда.
Сложившаяся ситуация создаёт дополнительную нагрузку на семейные бюджеты и заставляет потребителей пересматривать структуру своего питания в сторону более бюджетных альтернатив, пишет pg21.
Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.
