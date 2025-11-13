Салаты к Новому году станут роскошью: эти категории продуктов подорожают уже в ноябре

В то время как основные продукты питания показали умеренную динамику:

На фоне общей стабильности потребительского рынка отдельные категории продуктов демонстрируют резкий скачок цен. По данным последнего отчёта Росстата, в ноябре наиболее значительное подорожание за неделю показали свежие овощи.

помидоры стали дороже на 3%

Последствия для потребителей

Такой дисбаланс в ценах делает традиционные свежие салаты менее доступными для многих семей. Особенно тревожной выглядит перспектива дальнейшего роста стоимости овощей к зимнему сезону.

Эксперты отмечают, что если текущая динамика сохранится, стоимость праздничного стола с привычными овощными нарезками и салатами может превысить затраты на мясные блюда.

Сложившаяся ситуация создаёт дополнительную нагрузку на семейные бюджеты и заставляет потребителей пересматривать структуру своего питания в сторону более бюджетных альтернатив, пишет pg21.

