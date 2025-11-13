Наконец-то избавился от конденсата в погребе: дед-сосед рассказал, как легко решить проблему

Погреб — идеальное место для хранения урожая, но только если в нём поддерживается правильный микроклимат. Появление капель воды на потолке и стенах — тревожный сигнал, который говорит о проблемах с вентиляцией, утеплением или гидроизоляцией. Если не решить эту проблему, вскоре появится плесень, которая испортит все запасы и начнёт разрушать само помещение.

Почему появляется конденсат?

Главная причина — разница температур. Тёплый воздух, насыщенный испарениями от овощей и почвы, соприкасается с холодными поверхностями (потолком и стенами), и влага из него оседает в виде капель.