Логотип новостного портала Прогород
Наконец-то избавился от конденсата в погребе: дед-сосед рассказал, как легко решить проблему

Погреб — идеальное место для хранения урожая, но только если в нём поддерживается правильный микроклимат. Появление капель воды на потолке и стенах — тревожный сигнал, который говорит о проблемах с вентиляцией, утеплением или гидроизоляцией. Если не решить эту проблему, вскоре появится плесень, которая испортит все запасы и начнёт разрушать само помещение.

Почему появляется конденсат?

Главная причина — разница температур. Тёплый воздух, насыщенный испарениями от овощей и почвы, соприкасается с холодными поверхностями (потолком и стенами), и влага из него оседает в виде капель.

Основные причины:

  • Отсутствие утепления потолочного перекрытия (самая частая проблема)

  • Недостаточная вентиляция

  • Отсутствие или повреждение гидроизоляции

  • Близкое залегание грунтовых вод или проблемы с дренажом

    • 3 простых способа оценить влажность без приборов

    Гигрометр есть не у всех, но проверить, не слишком ли сыро в вашем погребе, можно подручными средствами.

    1. Тест со щепкой
      Положите на несколько часов в погреб сухую деревянную щепку. Если она не ломается с характерным хрустом, а гнётся — влажность повышена.

    2. Тест с холодной бутылкой
      Поставьте в погреб бутылку с холодной водой. Если её стенки быстро покрылись каплями — это сигнал о повышенной влажности.

    3. Свечной тест
      Зажжённая свеча в сыром помещении горит ровным жёлтым пламенем. В сухом — трещит и коптит.

    Проверенный дедовский способ: просушка углём

    Этот метод эффективен, когда нужно не только просушить погреб, но и уничтожить споры плесени.

    Что понадобится:

    • Старое металлическое ведро

    • Древесный уголь (подойдёт для мангала)

    • Веревка

    Порядок действий:

    1. Подготовка: Освободите погреб от всех припасов. Проделайте в ведре несколько отверстий для тяги.

    2. Разжигание: Наполните ведро углём и разожгите его до устойчивого горения.

    3. Сушка: Опустите ведро на верёвке в центр погреба так, чтобы оно висело в 50 см от пола. Закройте погреб.

    4. Процесс: Оставьте ведро на 3-5 часов, периодически проверяя горение (не заходя внутрь!). Дым и горячий воздух высушат стены и уничтожат плесень.

    5. Завершение: После прокаливания не открывайте погреб 2 суток для максимального эффекта.

    Внимание! Способ требует осторожности — не находитесь в погребе при горении углей!

    Современное решение: бытовой осушитель

    Если народные методы не помогают, на помощь придет техника.

    Как правильно использовать осушитель:

    1. Тщательно очистите погреб, обработав все поверхности от плесени раствором медного купороса (10%).

    2. Установите осушитель и включите его на 2-3 дня.

    3. При постоянной проблеме с влажностью используйте прибор регулярно.

    Профилактика: как избежать проблемы в будущем

    Чтобы конденсат не возвращался, важно устранить первопричины:

    • Утеплите потолок — это главная мера против «точки росы».

    • Обеспечьте хорошую вентиляцию — даже простейшая приточно-вытяжная система творит чудеса.

    • Проверьте гидроизоляцию — если в погреб просачивается вода, никакая просушка не поможет.

    • Организуйте дренаж вокруг погреба, если проблема в грунтовых водах.

    Вывод: Борьба с конденсатом — это комплекс мер. Начните с диагностики, примените просушку (дедовским методом или с помощью осушителя), а затем обязательно займитесь профилактикой. Только так вы создадите идеальные условия для хранения своих запасов, пишет автор канала БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ.

