Мои находки в ОЗОН - купила 8 полезных, стоящих товаров для себя, рассказываю, стоит ли брать

Мои находки в ОЗОН - купила 8 полезных, стоящих товаров для себя, рассказываю, стоит ли братьФото Анастасии Дмитриевой

Когда нужных товаров нет в магазинах у дома, на помощь приходят маркетплейсы. Я протестировала несколько таких вещей — от полезных гаджетов до средств гигиены — и готова поделиться честными выводами. Возможно, этот обзор поможет вам избежать ошибок и найти именно то, что нужно.

1. Тестер УФ-защиты очков: гаджет для вашего спокойствия

После комментариев о вреде дешёвых солнцезащитных очков я решила проверить их защиту самостоятельно.

Мои выводы:

  • Работает без нареканий: Чётко показал разницу между очками из Fix Price (максимальная защита) и некоторыми моделями из Joom (защита отсутствовала).

  • Недостаток конструкции: Выступающий датчик хрупкий, требует аккуратности.

  • Вердикт: Для тех, кто покупает много очков в интернете, — необходимость. Позволяет вернуть некачественный товар и быть уверенным в безопасности глаз.

    • 2. Одноразовые сидушки для унитаза: два варианта — два результата

    Бюджетный набор (бумажные)

    • Плюс: Дешёвые, экологичные (смываются в унитаз).

    • Минусы: Бумага слишком тонкая, промокает; отверстие маленькое, неудобное для взрослых.

    • Вывод: Подойдут только в крайнем случае, если тщательно просушить ободок и аккуратно подогнуть края.

    Удлинённые покрытия в индивидуальной упаковке

    • Плюсы: Плотные, непромокаемые, идеально держатся на ободке благодаря липким полоскам, удобно носить с собой.

    • Минус: Не смываются в унитаз.

    • Вердикт: Не экономьте на гигиене! Этот вариант гарантирует комфорт и защиту.

    3. Топ-лиф «Бодиэффект»: любовь с оговорками

    Год назад купила чёрную модель — идеал: удобный, хорошо поддерживает, создаёт естественный объём. В этом году заказала бежевую — и разочарование.

    Проблема: После первой бережной стирки тканевое покрытие поролона отклеилось.
    Решение: Ношу без вставок или подбираю подходящие от старых бюстгальтеров.
    Вывод: Качество контроля ухудшилось. Покупайте осторожно, будьте готовы к браку.

    4. Панталоны-слип: невидимая поддержка

    Покупка, которую я повторила два года подряд.

    Преимущества:

    • Отлично сидят под платьями и юбками.

    • Не видны под одеждой благодаря бесшовному боковому крою.

    • Качество сохраняется после многократных стирок.

    Рекомендую: Ищите по названию на разных площадках.

    5. Медицинские носки: хит на третьем году

    Покупаю уже третий год по совету подписчиков.

    Почему они:

    • Махровые (зимние) и тонкие (демисезонные).

    • Без резинки — не давят, не оставляют следов.

    • Лайфхак: Покупаю мужские модели — после стирки при высокой температуре они садятся до моего размера.

    • Состав: Хлопок с небольшим добавлением полиамида для износостойкости.

    Есть варианты с резинкой и компрессионные, но классические махровые без резинки — мои фавориты.

    6. Пневматические банки + разогревающий крем: дуэт для здоровья

    Банки

    • Задача: Борьба с «вдовьим горбиком» в области шеи.

    • Результат: Головные боли и проблемы с давлением уменьшились после курса массажа.

    • Критерий качества: Хорошие банки не оставляют синяков. Эти — идеальны по силе втягивания.

    Крем «Витэкс» (антицеллюлитный, массажный)

    • Назначение: Использую его как проводник для банок.

    • Эффект: Отлично разогревает, приятное тепло сохраняется около часа даже после смывания.

    • Достоинство: После курса процедур горбик стал почти незаметен.

    Итог: Все товары (кроме бежевого топа) оправдали ожидания. Главный урок — иногда лучше заплатить чуть больше, но получить комфорт и уверенность в качестве, пишет Честный Автор.

    Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.

