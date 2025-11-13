Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Были однолетними — станут многолетними: подготавливаем шикарные цветы к зимовке

Были однолетними — станут многолетними: подготавливаем шикарные цветы к зимовкеФото Анастасии Дмитриевой

С окончанием дачного сезона не обязательно прощаться с любимыми цветами. Многие многолетники, которые не зимуют в открытом грунте средней полосы, можно успешно сохранить в домашних условиях. Это не только экономит бюджет на следующую весну, но и позволяет сохранить особенно ценные, полюбившиеся сорта.

Остеоспермум: африканская ромашка на зимнем подоконнике

Этот цветок с изящными лепестками часто называют «африканской ромашкой». В условиях русской зимы он вымерзает, но его легко сохранить как комнатное растение.

План действий:

  1. Пересадка: До первых заморозков аккуратно выкопайте куст и пересадите в просторный горшок со свежим питательным грунтом.

  • Размещение: Поставьте на самый светлый подоконник в доме. Остеоспермум светолюбив и в тени будет чахнуть.

  • Уход: Поливайте умеренно, только когда просохнет верхний слой почвы. К весне куст можно будет черенковать для размножения.

    • Результат: К маю вы получите крепкое, готовое к цветению растение, которое можно будет снова высадить в сад.

    Хризантемы: классика осени в прохладной темноте

    Садовые хризантемы — королевы осени, но их зимовка в грунте часто заканчивается гибелью. Простой способ гарантировать их сохранность — переместить в подвал.

    Пошаговая инструкция:

    1. Обрезка: После цветения или с наступлением первых заморозков коротко обрежьте куст, оставив «пеньки» 10–15 см.

    2. Выкопка: Перенесите растение в просторный горшок или ящик с землёй.

    3. Зимовка: Уберите в прохладное (+1...+5°C), темное место (погреб, утепленный балкон, гараж). Поливайте изредка, лишь бы земля не пересыхала полностью.

    Важно: Не допускайте положительных температур выше +8°C — это может спровоцировать преждевременный рост.

    Петуния: самый капризный, но благодарный питомец

    Сохранить петунию сложнее всего, но для редких махровых или ампельных сортов игра стоит свеч. Растению необходимо много света даже зимой.

    Стратегия сохранения:

    1. Кардинальная стрижка: Перед занесением в дом укоротите побеги на 2/3.

    2. Прохлада и свет: Найдите для петунии самый холодный и самый светлый подоконник. Идеальная температура — +10...+15°C.

    3. Досветка — обязательно! Короткого зимнего дня ей будет мало. Без фитолампы петуния вытянется и ослабнет.

    4. Скудный полив: Поливайте очень умеренно, не подкармливайте до февраля.

    Итог: Сохранение цветов — это увлекательный эксперимент. Остеоспермум и хризантема потребуют минимум усилий, а петуния бросит вызов вашим садоводческим навыкам. Но все они отблагодарят вас в следующем сезоне здоровым видом и ранним, пышным цветением.

    Читайте также:

    • Смешиваю 1:10 - и под герань в ноябре: из "лысой" и дохлой" стала царицей подоконника
    • 5 мифов про СССР, о которых пора забыть, но в них до сих пор верит наша молодежь
    • Как завести машину с севшим аккумулятором, когда вокруг никого: солдатский способ времён Великой Отечественной — реальная история
    • 4 удобрения, которые осенью важны в первую очередь - их сыпят прямо по снегу. Полная подготовка к сезону
    • Наконец-то избавился от конденсата в погребе: дед-сосед рассказал, как легко решить проблему

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+