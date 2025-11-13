Были однолетними — станут многолетними: подготавливаем шикарные цветы к зимовке
- 06:30 13 ноября
- Анастасия Дмитриева
С окончанием дачного сезона не обязательно прощаться с любимыми цветами. Многие многолетники, которые не зимуют в открытом грунте средней полосы, можно успешно сохранить в домашних условиях. Это не только экономит бюджет на следующую весну, но и позволяет сохранить особенно ценные, полюбившиеся сорта.
Остеоспермум: африканская ромашка на зимнем подоконнике
Этот цветок с изящными лепестками часто называют «африканской ромашкой». В условиях русской зимы он вымерзает, но его легко сохранить как комнатное растение.
План действий:
-
Пересадка: До первых заморозков аккуратно выкопайте куст и пересадите в просторный горшок со свежим питательным грунтом.
Размещение: Поставьте на самый светлый подоконник в доме. Остеоспермум светолюбив и в тени будет чахнуть.
Уход: Поливайте умеренно, только когда просохнет верхний слой почвы. К весне куст можно будет черенковать для размножения.
Результат: К маю вы получите крепкое, готовое к цветению растение, которое можно будет снова высадить в сад.
Хризантемы: классика осени в прохладной темноте
Садовые хризантемы — королевы осени, но их зимовка в грунте часто заканчивается гибелью. Простой способ гарантировать их сохранность — переместить в подвал.
Пошаговая инструкция:
-
Обрезка: После цветения или с наступлением первых заморозков коротко обрежьте куст, оставив «пеньки» 10–15 см.
-
Выкопка: Перенесите растение в просторный горшок или ящик с землёй.
-
Зимовка: Уберите в прохладное (+1...+5°C), темное место (погреб, утепленный балкон, гараж). Поливайте изредка, лишь бы земля не пересыхала полностью.
Важно: Не допускайте положительных температур выше +8°C — это может спровоцировать преждевременный рост.
Петуния: самый капризный, но благодарный питомец
Сохранить петунию сложнее всего, но для редких махровых или ампельных сортов игра стоит свеч. Растению необходимо много света даже зимой.
Стратегия сохранения:
-
Кардинальная стрижка: Перед занесением в дом укоротите побеги на 2/3.
-
Прохлада и свет: Найдите для петунии самый холодный и самый светлый подоконник. Идеальная температура — +10...+15°C.
-
Досветка — обязательно! Короткого зимнего дня ей будет мало. Без фитолампы петуния вытянется и ослабнет.
-
Скудный полив: Поливайте очень умеренно, не подкармливайте до февраля.
Итог: Сохранение цветов — это увлекательный эксперимент. Остеоспермум и хризантема потребуют минимум усилий, а петуния бросит вызов вашим садоводческим навыкам. Но все они отблагодарят вас в следующем сезоне здоровым видом и ранним, пышным цветением.
